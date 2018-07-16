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Трамп назвал преимущество военных над политиками
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Трамп назвал преимущество военных над политиками 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп считает, что американские военные взаимодействуют с российскими лучше, чем политики двух стран. Об этом он заявил в понедельник, 16 июля, на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters.
«Наши военные ладят. Они ладят, возможно, даже лучше, чем наши политические лидеры в течение долгих лет. Они координируют действия в Сирии и других местах», — приводит слова американского президента ТАСС.
Трамп также указал, что нет оснований полагать, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года. Он отметил, что Путин постоянно и категорически отрицал подобные обвинения в ходе встречи. Американский лидер добавил, что причиной его победы на выборах стала блестящая избирательная кампания. «Сговора не было», — заявил он.
Президент США заключил, что дипломатия куда лучше вражды и конфликтов, и высоко оценил «очень продуктивный диалог». Вину за ухудшение отношений он возложил на обе стороны: «Вина лежит на всех нас».
И Трамп, и Путин в целом остались довольны своей первой полноформатной встречей. Американский президент указал, что после переговоров отношения России и США начали меняться.
Переговоры президентов России и США в Хельсинки, включая беседу тет-а-тет Путина и Трампа, продлились почти четыре часа.
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