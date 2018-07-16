«Ночной охотник» обстрелял «противника» под Хабаровском

Вертолеты Ми-8 нанесли воздушный удар по условному противнику в Хабаровском крае.
В Хабаровском крае проходят летно-тактические учения армейской авиации ВВО.
Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ и КА-52 вели в небе воздушную разведку зоны предполагаемой высадки тактического десанта.
По легенде учений, когда пехота и бронетехника противника были обнаружены, аллигаторы нанесли удар по целям неуправляемыми реактивными снарядами.
Под таким прикрытием экипажи «Терминаторов» осуществили высадку десанта, который и завершил операцию по уничтожению неприятеля.
В мае Минобороны России сообщили, что модернизированный «Ночной охотник» будет продемонстрирован на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2018». Вертолет отличается улучшенной эргономикой кабины, на борт установлена дублирующая система управления вертолетом в отсеке летчика-оператора, усовершенствована общая функциональность боевой машины.