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«Ночной охотник» обстрелял «противника» под Хабаровском
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«Ночной охотник» обстрелял неуправляемыми ракетами «противника» под Хабаровском 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Вертолеты Ми-8 нанесли воздушный удар по условному противнику в Хабаровском крае.
В Хабаровском крае проходят летно-тактические учения армейской авиации ВВО.
Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ и КА-52 вели в небе воздушную разведку зоны предполагаемой высадки тактического десанта.
По легенде учений, когда пехота и бронетехника противника были обнаружены, аллигаторы нанесли удар по целям неуправляемыми реактивными снарядами.
Под таким прикрытием экипажи «Терминаторов» осуществили высадку десанта, который и завершил операцию по уничтожению неприятеля.
В мае Минобороны России сообщили, что модернизированный «Ночной охотник» будет продемонстрирован на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2018». Вертолет отличается улучшенной эргономикой кабины, на борт установлена дублирующая система управления вертолетом в отсеке летчика-оператора, усовершенствована общая функциональность боевой машины.
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