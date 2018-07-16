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В России создан новый «убийца танков»
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В России создан новый «убийца танков» 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Созданный в Туле мобильный противотанковый комплекс "Корнет-Д" в 2018 году начнет войсковые испытания. Машина выполнена на шасси БМД-4М и, следовательно, способна плавать и десантироваться с самолета, усиливая огневую мощь подразделений ВДВ.
— Новый ПТРК может уничтожать современные и перспективные танки, включая Abrams и Leopard 2. Это простая и недорогая противотанковая система с радиусом действия до 10 километров, — рассказал Defence Blog военный эксперт Андрей Тарасенко.
Тульский противотанковый комплекс "Корнет" хорошо известен во всем мире — с его помощью уверенно жгут "Абрамсы" и "Леопарды" на Ближнем Востоке. С 2013 года Конструкторское бюро приборостроения работает над новой версией ПТРК, "Корнет-Д" с дальностью поражения до 10 километров. Тандемно-кумулятивная боеголовка ракеты пробивает 1,3 метра брони за динамической защитой. Наведение на цель производится по лазерному лучу по принципу "выпустил-забыл".
На шасси БМД-4М установлены две пусковые установки "Квартет" на четыре ракеты каждая с автоматом заряжания. Машина может менее чем за секунды выпустить две ракеты по разным целям. Может и по одной — для верности. Темное время суток, плохая погода и наведенные противником помехи не являются препятствием для атаки.
Появление у армии России нового самоходного ПТРК "Корнет-Д" — реальная угроза танкам НАТО, резюмирует издание.
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