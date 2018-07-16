В России создан новый «убийца танков»

Kornet-D1 airborne anti-tank vehicle. pic.twitter.com/Hi3IgALEoV— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 16 июля 2018 г. Созданный в Туле мобильный противотанковый комплекс "Корнет-Д" в 2018 году начнет войсковые испытания. Машина выполнена на шасси БМД-4М и, следовательно, способна плавать и десантироваться с самолета, усиливая огневую мощь подразделений ВДВ.

— Новый ПТРК может уничтожать современные и перспективные танки, включая Abrams и Leopard 2. Это простая и недорогая противотанковая система с радиусом действия до 10 километров, — рассказал Defence Blog военный эксперт Андрей Тарасенко.

Тульский противотанковый комплекс "Корнет" хорошо известен во всем мире — с его помощью уверенно жгут "Абрамсы" и "Леопарды" на Ближнем Востоке. С 2013 года Конструкторское бюро приборостроения работает над новой версией ПТРК, "Корнет-Д" с дальностью поражения до 10 километров. Тандемно-кумулятивная боеголовка ракеты пробивает 1,3 метра брони за динамической защитой. Наведение на цель производится по лазерному лучу по принципу "выпустил-забыл".

На шасси БМД-4М установлены две пусковые установки "Квартет" на четыре ракеты каждая с автоматом заряжания. Машина может менее чем за секунды выпустить две ракеты по разным целям. Может и по одной — для верности. Темное время суток, плохая погода и наведенные противником помехи не являются препятствием для атаки.