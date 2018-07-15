Ещё
Планы Турции закупиться С-400 признали риском для НАТО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Планы Турции закупиться российскими С-400 признали риском для НАТО 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Василий Дерюгин / «Коммерсантъ»
Планы Турции относительно приобретения зенитно-ракетных комплексов С-400 у России создают риски для НАТО. Об этом заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс, передает Reuters.
По его словам, покупка Анкарой оружия, используемого «известными противниками» НАТО, позволит поставившей С-400 стороне изучить работу и технические характеристики американских истребителей F-35.
11 июля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара получит от России зенитно-ракетные комплексы С-400 в конце 2019 года. По его словам, сделка состоится, даже несмотря на то, что США и другие члены НАТО выступали против покупки Анкарой российских ЗРК, и это «не подлежит дальнейшему обсуждению».
В апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил решимость своей страны закупить российские С-400, несмотря на введение США новых санкций против России.
Месяцем ранее Чавушоглу заявил, что Анкара будет применять С-400 только для собственной защиты. Он также сообщал, что ЗРК нужны Турции в срочном порядке из-за отсутствия у страны системы противовоздушной обороны.
В сентябре 2017 года стало известно, что Москва и Анкара подписали договор о поставке Турции систем С-400. Контракт предусматривает продажу Анкаре четырех дивизионов, укомплектованных этими системами. Стоимость соглашения составляет 2,5 миллиарда долларов, более половины суммы покроет российский кредит.
Последние новости
Россиянок преследуют и унижают толпы мужчин Россиянам пообещали рост пенсий на 35 процентов Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп: сдачи Москвы будет недостаточно259
Израиль сбил российский беспилотник415
Религиозных пассажиров сняли с рейса в Москву40
«Она умирает». Врачи отказались лечить пенсионерку
Горела как свечка. Стали известны детали трагедии Рубинчик12
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
04:15
Пенсионным изменениям в день старта ЧМ дали объяснение
Личный счет
00:12
Израиль сбил российский беспилотник
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение