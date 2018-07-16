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Министр обороны Украины отреагировал на взрыв «Молота»
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Министр обороны Украины поручил провести экспертизу миномета «Молот» 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Министр обороны Украины Степан Полторак поручил провести дополнительную экспертизу образцов металла ствола миномета "Молот", из-за взрыва которого погибли трое военных на Ровенском полигоне, сообщила в понедельник пресс-служба оборонного ведомства.
Минобороны Украины 6 июля сообщило, что во время тактических учений на полигоне в Ровенской области из-за взрыва миномета трое военных погибли и девять получили ранения. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих". Использование минометов "Молот" после ЧП приостановлено.
"Во время проведения служебного расследования относительно чрезвычайного происшествия, которое произошло на Ровенском общевойсковом полигоне, министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак приказал провести экспертизу металла, из которого произведен ствол миномета М-15 "Молот" на базе научно-исследовательской лаборатории Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, образцы переданы в научно-исследовательскую лабораторию, где проходит их исследование. В пресс-службе отметили, что выводы по результатам экспертизы помогут установить объективную причину взрыва миномета.
Как заявлял ранее замминистра обороны Украины Игорь Павловский, проведенный на полигоне в Ровенской области следственный эксперимент показал, что взрыв миномета "Молот" произошел из-за двух мин в стволе.
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