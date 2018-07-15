Ещё
В Лондоне признали превосходство армии РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп назвал Россию противником
Трамп назвал Россию противником

В Лондоне признали, что британская армия отстала от российской 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: © Flickr / Royal Navy Media Archive
Британской армии необходимы "фундаментальные" изменения для того, чтобы противостоять новым угрозам, заявил начальник штаба обороны страны генерал Николас Картер.
По его словам, Великобритания отстала в военной сфере от России и Китая. Лондону необходимы новые вооружения, чтобы обезопасить себя от угроз "международным правилам, обеспечивавшим нашу безопасность и финансовую стабильность с 1945 года", считает генерал.
"Боюсь, что наши 70-летние "исторические каникулы" подошли к концу, и нам предстоит серьезная работа, чтобы изменить эту ситуацию" — цитирует Картера Sputnik.
В январе Картер, занимавший на тот момент пост начальника Генштаба, уже высказывался об отставании британских вооруженных сил от армии России. В частности, он отмечал, что у Лондона нет защиты от российских крылатых ракет и предостерегал против дальнейшего снижения расходов на военные разработки.
Последние новости
В ЕК объяснили, почему Юнкер плохо держался на ногах на саммите НАТО Порошенко рассказал, как хотел бы покупать российский газ Латвийцы поделились приятными воспоминаниями о "советской оккупации"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль сбил российский беспилотник
Украинец умер после драки с россиянином в Турции111
Девушка бросила армию и обогатилась на Instagram5
«Будут воровать в два раза больше»438
Макрон пожелал покинуть Россию сразу после финала ЧМ253
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
04:15
Пенсионным изменениям в день старта ЧМ дали объяснение
Личный счет
00:12
Израиль сбил российский беспилотник
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение