Россия предложила миру подводное оружие

— Морское подводное оружие состоит на вооружении ведущих флотов мира. Однако самостоятельно проектировать и создавать его способны не более пяти-семи стран, что обусловлено высокой сложностью и стоимостью работ. В число создателей морского оружия входит и Россия, а ряд отечественных разработок не имеют аналогов за рубежом, — рассказали в Рособоронэкспорте.

Иностранцам предлагаются торпедные, минные, противоминные и противодиверсионные комплексы, а также средства защиты кораблей от подводного оружия. Например, универсальная электрическая телеуправляемая самонаводящаяся торпеда ТЭ-2, предназначенная для поражения надводных и подводных кораблей, неподвижных целей. Перспективными для мирового рынка названы компактные торпеды калибра 324 мм.

Морская шельфовая мина МШМ "Шельф" не имеет зарубежных аналогов. Она может ставиться с самолетов, надводных кораблей и подводных лодок, защищена от траления и способна обнаружить любую подводную лодку. Также иностранцам предложат российкие гидроакустические станции, тралы, и средства доставки водолазов для подводных лодок.