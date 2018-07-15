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Россия предложила миру подводное оружие
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Россия предложила миру подводное оружие 

Российская Газета 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Рособоронэкспорт совместно с концерном "Морское подводное оружие — Гидроприбор" начало кампанию по активному продвижению на мировой рынок отечественного подводного оружия.
— Морское подводное оружие состоит на вооружении ведущих флотов мира. Однако самостоятельно проектировать и создавать его способны не более пяти-семи стран, что обусловлено высокой сложностью и стоимостью работ. В число создателей морского оружия входит и Россия, а ряд отечественных разработок не имеют аналогов за рубежом, — рассказали в Рособоронэкспорте.
Иностранцам предлагаются торпедные, минные, противоминные и противодиверсионные комплексы, а также средства защиты кораблей от подводного оружия. Например, универсальная электрическая телеуправляемая самонаводящаяся торпеда ТЭ-2, предназначенная для поражения надводных и подводных кораблей, неподвижных целей. Перспективными для мирового рынка названы компактные торпеды калибра 324 мм.
Морская шельфовая мина МШМ "Шельф" не имеет зарубежных аналогов. Она может ставиться с самолетов, надводных кораблей и подводных лодок, защищена от траления и способна обнаружить любую подводную лодку. Также иностранцам предложат российкие гидроакустические станции, тралы, и средства доставки водолазов для подводных лодок.
— Флота иностранных государств располагают 225 кораблями российской постройки. Более 100 из них оснащены подводным оружием, — отметил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
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