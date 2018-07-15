Уничтоженный Израилем беспилотник оказался российским

Израиль 11 июля у Голанских высот уничтожил российский беспилотник «Форпост», который проводил разведку позиций боевиков.

Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, напоминая, что этот БПЛА является лицензионной копией израильского беспилотника Searcher.

Беспилотник был уничтожен 11 июля ракетой системы ПРО MIM-104 Patriot. БПЛА, как утверждалось, пересек буферную зону сирийско-израильской границы.

«Военный осведомитель» сообщает, что беспилотник принадлежал ВКС России и упал в нескольких десятках километров от Голанских высот.

Уничтожение этого беспилотника попало на видео, опубликованное на этой неделе.