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Раскрыт секрет успеха России в Сирии
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Французский аналитик: Россия добилась успеха в Сирии благодаря «глобальной стратегии» 

Вести.Ru 45 минут назад
Россия — единственное иностранное государство в современной истории, которому удалось провести успешную военную операцию на Ближнем Востоке, пишет французский новостной сайт "Атлантико", имея в виду операцию в Сирии.
По мнению доктора исторических наук, научного сотрудника Института исследований арабского и мусульманского мира Университета "Экс-Марсель" Ролана Ломбарди, российский успех в Сирии обусловлен "глобальной стратегией". Она соединяет модернизированные и опробованные тактику и военную машину с эффективностью международной дипломатии, как региональной, так и локальной. В этой связи он напоминает о создании в Сирии Центра по примирению враждующих сторон. Он проводит военные переговоры, координирует переход бывших боевиков к мирной жизни, помогает населению в общении с гражданскими властями, а также различными международными организациями.
Сегодня без России не решается ни один серьезный вопрос, касающийся жизни региона, считает Ломбарди. "Даже в советскую эру Москва никогда не достигала подобного лидирующего положения в этой части мира", — подчеркивает эксперт.
Он называет политику России на Ближнем Востоке "незакомплексованной". По мнению Ломбарди, сотрудничество РФ с Израилем во всех сферах куда глубже, чем принято думать. Что же касается Ирана, он в настоящее время "может рассчитывать только на русских", отмечает аналитик.
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