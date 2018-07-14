Украинские танки вместо Конго отправятся в Донбасс

На полигоне в Черниговской области прошли учения четвертой отдельной танковой бригады ВСУ, которая готовится к отправке в Донбасс. Видео маневров опубликованы на YouTube.

На вооружении подразделения стоят Т-72 и Т-64БМ «Булат». Кроме того, как пишет «Вестник Мордовии», в бригаде есть несколько танков Т-64БМ1М, которые Украина должна была поставить Конго

Четвертая танковая бригада была создана в 2017 году, получила имя гетмана Ивана Выговского. Во второй половине 2018-го подразделение должно перебазироваться в Донбасс для участия в операции объединенных сил (ООС — пришла на смену антитеррористической операции, АТО). Это уже шестое подобное соединение в сухопутных войсках Украины.

О подписании контракта на поставку 50 модернизированных Т-64 в Конго стало известно в феврале 2014 года. Сумма сделки составляла 7,6 миллиона долларов. Однако осенью того же года Киев разорвал соглашение, решив передать боевые машины Национальной гвардии, которая вела бои на юго-востоке страны.