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Украинские танки вместо Конго отправятся в Донбасс
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Украинские танки вместо Конго отправятся в Донбасс 

Lenta.ru 47 минут назад
На полигоне в Черниговской области прошли учения четвертой отдельной танковой бригады ВСУ, которая готовится к отправке в Донбасс. Видео маневров опубликованы на YouTube.
На вооружении подразделения стоят Т-72 и Т-64БМ «Булат». Кроме того, как пишет «Вестник Мордовии», в бригаде есть несколько танков Т-64БМ1М, которые Украина должна была поставить Конго.
Четвертая танковая бригада была создана в 2017 году, получила имя гетмана Ивана Выговского. Во второй половине 2018-го подразделение должно перебазироваться в Донбасс для участия в операции объединенных сил (ООС — пришла на смену антитеррористической операции, АТО). Это уже шестое подобное соединение в сухопутных войсках Украины.
О подписании контракта на поставку 50 модернизированных Т-64 в Конго стало известно в феврале 2014 года. Сумма сделки составляла 7,6 миллиона долларов. Однако осенью того же года Киев разорвал соглашение, решив передать боевые машины Национальной гвардии, которая вела бои на юго-востоке страны.
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