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«Стрелец» применили на учениях в Дагестане
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Комплекс «Стрелец» применили на учениях морпехов в Дагестане 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: Минобороны РФ
Морские пехотинцы Каспийской флотилии провели учение с использованием комплекса разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» на горном полигоне «Аданак» в Дагестане.
Согласно легенде учений, разведдозор обнаружил условного противника. Разведчики с помощью лазерного дальномера из комплекта комплекса «Стрелец» определили его точные координаты.
После этого данные были переданы командиру подразделения, батарея выдвинулась на позицию и выполнила стрельбу по назначенным целям.
В маневрах были задействованы более 600 военнослужащих, а также 20 единиц боевой и специальной техники, в том числе самоходные артиллерийские орудия (САО) «Нона».
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