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Израиль задействовал Patriot против дрона из Сирии
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Израиль выпустил ракету по беспилотнику, летевшему со стороны Сирии 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: © AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильские военные в пятницу выпустили зенитную ракету по беспилотному летательному аппарату, который приближался к границе со стороны Сирии, сообщила армейская пресс-служба.
Военные пока не говорят, удалось ли им сбить дрон, кому он принадлежал и к какому типу относился.
"Ракета Patriot была выпущена по БПЛА, который приближался к Израилю из Сирии", — сказано в пресс-релизе.
В среду израильские военные сбили в воздушном пространстве Израиля разведывательный беспилотник сирийских вооруженных сил и атаковали позднее три их поста в приграничной зоне.
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