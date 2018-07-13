Российские миротворцы отбили атаку «диверсантов»

Российские миротворцы отразили атаку «диверсантов» в Самарской области

На учениях российских миротворцев в Самарской области они отработали сопровождение гуманитарной колонны и отразили атаку условных диверсантов.

Военнослужащие отработали выполнение задач по приведению в высшие степени боевой готовности, оперативному перемещению к местам назначения, созданию буферных зон, принуждению к миру конфликтующих сторон, охране и обороне наиболее важных административных и промышленных объектов.

В маневрах была задействована мотострелковая миротворческая бригада 2-й гвардейской армии ЦВО.