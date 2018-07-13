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Российские миротворцы отбили атаку «диверсантов»
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Российские миротворцы отразили атаку «диверсантов» в Самарской области 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: Минобороны РФ
На учениях российских миротворцев в Самарской области они отработали сопровождение гуманитарной колонны и отразили атаку условных диверсантов.
Военнослужащие отработали выполнение задач по приведению в высшие степени боевой готовности, оперативному перемещению к местам назначения, созданию буферных зон, принуждению к миру конфликтующих сторон, охране и обороне наиболее важных административных и промышленных объектов.
В маневрах была задействована мотострелковая миротворческая бригада 2-й гвардейской армии ЦВО.
Это единственное миротворческое соединение в Сухопутных войсках РФ. Бригада полностью укомплектована военнослужащими, служащими по контракту.
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