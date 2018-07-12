США понесли потери в бою в Афганистане

Член миссии США в Афганистане скончался от ранения, полученного в боевой операции на востоке страны, заявили представители американских военных.
В бою также был убит афганский военнослужащий, еще несколько человек ранены, сообщает Reuters.
Это третий американский военный, погибший на востоке Афганистана с начала года: первый был убит в январе, еще один — в апреле.
В конце июня афганские власти заявили об окончании перемирия с «Талибаном». За 10 дней до этого около 30 сотрудников сил безопасности Афганистана погибли в результате нападения талибов в провинции Бадгис.