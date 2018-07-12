США понесли потери в бою в Афганистане

США понесли потери в бою на востоке Афганистана

Член миссии США Афганистане скончался от ранения, полученного в боевой операции на востоке страны, заявили представители американских военных.

В бою также был убит афганский военнослужащий, еще несколько человек ранены, сообщает Reuters

Это третий американский военный, погибший на востоке Афганистана с начала года: первый был убит в январе, еще один — в апреле.