Украинской оборонке разрешили не платить России

Украинской оборонке разрешили не платить по российским долгам

Под действие закона попадут предприятия, входящие в состав госконцерна «Укроборонпром» . В свое время многие из них заключили контракты о поставке своей продукции в Россию , но затем не смогли исполнить их из-за санкций, наложенных президентом Петром Порошенко . После этого российские компании начали обращаться в суд в попытке взыскать задолженность и пени по контрактам.

«Именно поэтому предлагается на особый период запретить стране-агрессору взимать и задолженность с предприятий "Укроборонпрома", и истребовать залоги, которые были зарегистрированы в качестве обеспечения соответствующих долговых обязательств», — сказал на заседании Верховной рады секретарь комитета по вопросам безопасности и обороны Иван Винник.

Также документ предписывает закрыть уже работающие совместные с российскими компаниями предприятия и не открывать новые. Суды не смогут принимать к производству дела о банкротстве компаний украинского ОПК.

10 июля издание «Украинская правда» опубликовало письмо, авторство которого приписывалось главе Минэнерго Украины Игорю Насалыку. В нем чиновник предлагал замдиректора российского «Росатома» Кириллу Комарову обсудить будущее сотрудничество в атомной сфере. Сам Насалык сразу назвал публикацию «подставой».