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Украинской оборонке разрешили не платить России
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Украинской оборонке разрешили не платить по российским долгам 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Верховная рада Украины приняла закон, разрешающий государственным оборонным предприятиям не погашать задолженность перед российскими покупателями, сообщает РИА Новости. За документ проголосовали 244 депутата при необходимых 226.
Под действие закона попадут предприятия, входящие в состав госконцерна «Укроборонпром». В свое время многие из них заключили контракты о поставке своей продукции в Россию, но затем не смогли исполнить их из-за санкций, наложенных президентом Петром Порошенко. После этого российские компании начали обращаться в суд в попытке взыскать задолженность и пени по контрактам.
«Именно поэтому предлагается на особый период запретить стране-агрессору взимать и задолженность с предприятий "Укроборонпрома", и истребовать залоги, которые были зарегистрированы в качестве обеспечения соответствующих долговых обязательств», — сказал на заседании Верховной рады секретарь комитета по вопросам безопасности и обороны Иван Винник.
Также документ предписывает закрыть уже работающие совместные с российскими компаниями предприятия и не открывать новые. Суды не смогут принимать к производству дела о банкротстве компаний украинского ОПК.
10 июля издание «Украинская правда» опубликовало письмо, авторство которого приписывалось главе Минэнерго Украины Игорю Насалыку. В нем чиновник предлагал замдиректора российского «Росатома» Кириллу Комарову обсудить будущее сотрудничество в атомной сфере. Сам Насалык сразу назвал публикацию «подставой».
На следующий день премьер-министр Украины Владимир Гройсман запретил чиновникам устанавливать какие-либо контакты с Москвой без согласования с руководством страны.
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