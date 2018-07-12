В ВМФ поступит двенадцатый корабль проекта «Буян»

Малый ракетный корабль проекта 21631 (шифр "Буян-М") "Ставрополь" планируется принять Военно-морским флотом РФ в 2023 году, сообщил журналистам в четверг в Зеленодольске заместитель министра обороны Алексей Криворучко

Он принял участие в церемонии закладки последнего в серии, двенадцатого малого ракетного корабля проекта 21631 (шифр "Буян-М") "Ставрополь" на Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького в Татарстане

"Уверен, что вы справитесь с работой и она будет выполнена качественно — в этом нет никаких сомнений, все это уже подтвердил ваш предыдущий опыт. Все корабли, которые вами сданы, находятся на службе Военно-морского флота", — сказал Криворучко, добавив, что поставка корабля "Ставрополь" в ВМФ ожидается в 2023 году.

По словам замглавы военного ведомства, предприятие обладает достаточной степенью технологической готовности и загружено заказами до 2021 года включительно.

"Ставрополь" относится к кораблям проекта 21631. Шесть кораблей уже находятся в составе ВМФ. Корабли этого проекта вооружены крылатыми ракетами "Калибр" и артиллерийским вооружением.