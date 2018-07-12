НАТО и Грузия определились со сроками совместных учений

Совместные учения НАТО Грузии запланированы на март 2019 года, следует из итогового заявления саммита альянса в Брюсселе

«НАТО и Грузия готовы и дальше усиливать сотрудничество, в том числе посредством следующих учений НАТО — Грузия в марте 2019 года, которые союзники поддержат широким участием», — говорится в заявлении, передает ТАСС.

Ранее в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Грузия в будущем станет членом альянса, и подготовка этого процесса продолжается.

До этого Столтенберг отмечал, что члены НАТО пока не достигли консенсуса о вхождении Грузии в состав альянса.