Ещё
НАТО и Грузия определились со сроками совместных учений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

НАТО и Грузия определились со сроками совместных учений 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Совместные учения НАТО и Грузии запланированы на март 2019 года, следует из итогового заявления саммита альянса в Брюсселе.
«НАТО и Грузия готовы и дальше усиливать сотрудничество, в том числе посредством следующих учений НАТО — Грузия в марте 2019 года, которые союзники поддержат широким участием», — говорится в заявлении, передает ТАСС.
Ранее в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Грузия в будущем станет членом альянса, и подготовка этого процесса продолжается.
До этого Столтенберг отмечал, что члены НАТО пока не достигли консенсуса о вхождении Грузии в состав альянса.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Показан внешний облик европейского истребителя пятого поколения Бомбардировщик ПАК ДА пообещали делать с использованием стелс-технологий Израиль нанес авиаудар по Сирии
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС85
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом182
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии147
Путин нашел для Мутко новую работу66
Глоба назвал угрозы приближающегося солнечного затмения26
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение