Истребители ЮВО устроили воздушные бои в стратосфере

Экипажи истребителей ЮВО устроили воздушные бои в стратосфере

Истребители Су-27СМ3 и Су-30М2 смешанного авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Краснодарском крае , выполнили учебно-тренировочные полеты в стратосфере. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота.

"В ходе проведения полетов летчики современных истребителей выполнили учебно-боевые задачи по поиску и обнаружению летательных аппаратов условного противника, а также провели учебный воздушный бой", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе ЧФ, во время учебного боя пилоты отработали элементы сложного пилотажа, в том числе "Бочка", "Горки" с наклоном до 60 градусов и "Форсированные развороты".