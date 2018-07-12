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Истребители ЮВО устроили воздушные бои в стратосфере
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Экипажи истребителей ЮВО устроили воздушные бои в стратосфере 

РИА Новости Крым 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Истребители Су-27СМ3 и Су-30М2 смешанного авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Краснодарском крае, выполнили учебно-тренировочные полеты в стратосфере. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота.
"В ходе проведения полетов летчики современных истребителей выполнили учебно-боевые задачи по поиску и обнаружению летательных аппаратов условного противника, а также провели учебный воздушный бой", — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе ЧФ, во время учебного боя пилоты отработали элементы сложного пилотажа, в том числе "Бочка", "Горки" с наклоном до 60 градусов и "Форсированные развороты".
"На завершающем этапе учебно-тренировочных полетов экипажи потренировалась в аэронавигации, пилотировании по заданному маршруту, уходе от средств поражения, а также успешно совершили посадку на условно разрушенную полосу. Упражнения выполнялись как одиночно, так и в составе пар, звеньев и групп", — добавили в пресс-службе.
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