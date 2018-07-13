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Россия назвала замену «Армате»
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Россия назвала замену «Армате» 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Самый современный российский танк Т-14 «Армата» прослужит в войсках не менее 25-30 лет, после чего будет заменен боевыми машинами на «новых физических принципах», сообщил ТАСС экс-руководитель Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-полковник Сергей Маев.
«Сейчас на завершающей стадии разработки находятся много новых образцов — платформы "Армата", "Курганец-25", "Бумеранг" и другие — это традиционные средства. Они прослужат не менее 25-30 лет. На смену им должны прийти виды вооружения на новых физических принципах», — сказал генерал.
По его мнению, это станет возможно при благоприятном развитии фундаментальной науки, технологий, конструкторской мысли, производства и при финансировании всех этих составляющих.
Роботизированные образцы бронетехники, по оценке Маева, появятся примерно через 10-15 лет. Для этого, отметил специалист, важно развитие комплектующих систем роботизации. «Я имею в виду, конечно, на суше. Что касается воздуха, то там, безусловно, возможности для применения роботизированных средств более однородные, чем на земле», — добавил генерал.
В Минобороны России под оружием на «новых физических принципах», как правило, понимают лазерное оружие, СВЧ-пушки, звуковое оружие и электромагнитные бомбы.
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