США готовят эвакуацию «Белых касок» из Сирии

США хотят эвакуировать «Белые каски» из Сирии

Иорданией. По данным телеканала, речь идет об отправке примерно 1 тысячи членов "Белых касок" и их семей в другие страны, например в Канаду, Великобританию или Германию . Источник сообщил, что этот вопрос президент США Дональд Трамп поднимал на саммите НАТО Брюсселе . Западные делегации убедили Трампа в необходимости обсуждать вопрос предоставления путей эвакуации с Израилем

Кроме того, источник сообщил, что безопасность "Белых касок" может стать одной из тем на встрече Трампа и президента РФ Владимира Путина Хельсинки . Однако западные страны рассчитываю найти способ осуществить задуманное без помощи России

Ранее госдепартамент заявил, что США выделят 6,6 миллиона долларов на работу "Белых касок" и механизма ООН в Сирии. Госдеп отметил, что Вашингтон "решительно поддерживает "Белые каски", которые с момента начала конфликта спасли более 100 тысяч жизней".

Организация "Белые каски" заявляет своей целью защиту мирного населения Сирии при политической нейтральности и непричастности к вооруженным действиям. В интернете в последние годы все чаще стали появляться видеоролики, на которых люди в белых касках спасают детей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как те же "Белые каски" создают постановочные видео, нанося грим "пострадавшим", диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские журналисты показали ряд материалов, на которых "спасатели" были засняты с оружием и в военной форме.

МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом большой информационной кампании по очернению властей Сирии. В свою очередь президент Сирии Башар Асад заявлял, что члены организации "Белые каски" на самом деле являются сторонниками "Аль-Каиды" * (террористическая группировка, запрещена в России).

*Террористическая организация, запрещенная в России