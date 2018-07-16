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США готовят эвакуацию «Белых касок» из Сирии
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США хотят эвакуировать «Белые каски» из Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Thaer Mohammed
США, Канада и ряд европейских стран, в частности Великобритания и Франция, обсуждают план эвакуации из Сирии членов организации "Белые каски" и их семей, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
По данным телеканала, речь идет об отправке примерно 1 тысячи членов "Белых касок" и их семей в другие страны, например в Канаду, Великобританию или Германию. Источник сообщил, что этот вопрос президент США Дональд Трамп поднимал на саммите НАТО в Брюсселе. Западные делегации убедили Трампа в необходимости обсуждать вопрос предоставления путей эвакуации с Израилем и Иорданией.
Кроме того, источник сообщил, что безопасность "Белых касок" может стать одной из тем на встрече Трампа и президента РФ Владимира Путина в Хельсинки. Однако западные страны рассчитываю найти способ осуществить задуманное без помощи России.
Ранее госдепартамент заявил, что США выделят 6,6 миллиона долларов на работу "Белых касок" и механизма ООН в Сирии. Госдеп отметил, что Вашингтон "решительно поддерживает "Белые каски", которые с момента начала конфликта спасли более 100 тысяч жизней".
Организация "Белые каски" заявляет своей целью защиту мирного населения Сирии при политической нейтральности и непричастности к вооруженным действиям. В интернете в последние годы все чаще стали появляться видеоролики, на которых люди в белых касках спасают детей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как те же "Белые каски" создают постановочные видео, нанося грим "пострадавшим", диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские журналисты показали ряд материалов, на которых "спасатели" были засняты с оружием и в военной форме.
В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом большой информационной кампании по очернению властей Сирии. В свою очередь президент Сирии Башар Асад заявлял, что члены организации "Белые каски" на самом деле являются сторонниками "Аль-Каиды"* (террористическая группировка, запрещена в России).
*Террористическая организация, запрещенная в России
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