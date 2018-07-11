Трамп потребовал от НАТО удвоить военные расходы

По мнению американского лидера, вместо установленных двух процентов, страны НАТО должны отчислять на военные нужды четыре процента ВВП.

В Белом доме подтвердили слова президента, однако отметили, что они не отражают официальную политику Вашингтона, сообщает агентство.

«Теперь все себя спрашивают, "он это серьезно про четыре процента?"», — пояснил реакцию лидеров на предложение Трампа президент Болгарии Румен Радев.

Генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг отметил: «Для начала надо до двух процентов дотянуть. Я на этом сосредоточен».

Как пишет газета, во время саммита главы государств альянса подписали совместную декларацию, согласно которой к 2024 году отчисления из бюджетов на военные расходы должны будут достичь двух процентов. Отмечается, что увеличение показателя приветствуется.