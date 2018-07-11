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Трамп потребовал от НАТО удвоить военные расходы
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Трамп потребовал от НАТО удвоить военные расходы 

Lenta.ru 11 июля 2018
Фото: Alex Brandon / AP
Президент США Дональд Трамп потребовал от лидеров государств-членов Североатлантического альянса удвоить военные расходы. Такое заявление он сделал во время саммита НАТО в Брюсселе 11 июля, передает Reuters.
По мнению американского лидера, вместо установленных двух процентов, страны НАТО должны отчислять на военные нужды четыре процента ВВП.
В Белом доме подтвердили слова президента, однако отметили, что они не отражают официальную политику Вашингтона, сообщает агентство.
«Теперь все себя спрашивают, "он это серьезно про четыре процента?"», — пояснил реакцию лидеров на предложение Трампа президент Болгарии Румен Радев.
Его слова передает The Wall Street Journal.
Генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг отметил: «Для начала надо до двух процентов дотянуть. Я на этом сосредоточен».
Как пишет газета, во время саммита главы государств альянса подписали совместную декларацию, согласно которой к 2024 году отчисления из бюджетов на военные расходы должны будут достичь двух процентов. Отмечается, что увеличение показателя приветствуется.
Ранее в июле США намекнули Великобритании, что их главным партнером в НАТО может стать Франция, если Лондон не увеличит расходы на вооружение. Сейчас Лондон, согласно установленной альянсом норме, отчисляет на эти цели два процента своего ВВП. Однако Вашингтон рассчитывает, что правительство Британии будет выделять больше средств на военные нужды.
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