Названы сроки поступления «Бахчи» в ВДВ

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Первый комплект парашютной системы «Бахча» поступит в ВДВ до конца года 

РИА Новости 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
Первый комплект парашютной системы ПБС-950У "Бахча" поступит в войска ВДВ до конца 2018 года, на учениях ВДВ и ВТА система проходит завершающую апробацию в рамках летных специальных испытаний, сообщил в среду заместитель командующего по воздушно-десантной подготовке генерал-лейтенант Владимир Кочетков.
Ранее сообщалось, что госиспытания парашютной системы "Бахча-У-ПДС", предназначенной для десантирования боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка", успешно завершились.
"Первый комплект "Бахчи" должен поступить в ВДВ в 2018 году", — сказал он.
Как отметил Кочетков, впервые на совместных учениях ВДВ и ВТА под Рязанью будут десантированы на этой парашютной системе с одного борта два БМД-4М и БТР-МДМ.
"С одного борта впервые будут десантированы три боевые машины", — сказал он.
В совместных полковых тактических учениях ВДВ и ВТА под Рязанью принимают участие более 2,5 тысячи военных и свыше 200 бронемашин. На время учений парашютный десантный полк усилили двумя дивизионами минометных установок 2С-9 "Нона", гаубичной батареей Д-30, зенитно-ракетной батареей "Стрела-10М" и переносным зенитно-ракетным комплексом "Верба".
Также в учениях участвуют взвод радиоэлектронного контроля и расчеты беспилотников "Орлан-10" и "Элерон". В качестве авиационной составляющей привлечены самолеты Ан-124 "Руслан", Ан-22, Ил-76 и Ан-26.
Учения начались 9 июля и продлятся до 13 июля. Десантникам предстоит уничтожить крупный пункт тылового обеспечения и управления условного противника, форсировать водную преграду во время передислокации, захватить выгодный рубеж и удерживать его для поддержки наступления основных сил.
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