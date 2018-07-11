Названы сроки поступления «Бахчи» в ВДВ

Первый комплект парашютной системы «Бахча» поступит в ВДВ до конца года

Первый комплект парашютной системы ПБС-950У "Бахча" поступит в войска ВДВ до конца 2018 года, на учениях ВДВ и ВТА система проходит завершающую апробацию в рамках летных специальных испытаний, сообщил в среду заместитель командующего по воздушно-десантной подготовке генерал-лейтенант Владимир Кочетков

Ранее сообщалось, что госиспытания парашютной системы "Бахча-У-ПДС", предназначенной для десантирования боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка", успешно завершились.

"Первый комплект "Бахчи" должен поступить в ВДВ в 2018 году", — сказал он.

Как отметил Кочетков, впервые на совместных учениях ВДВ и ВТА под Рязанью будут десантированы на этой парашютной системе с одного борта два БМД-4М и БТР-МДМ.

"С одного борта впервые будут десантированы три боевые машины", — сказал он.

В совместных полковых тактических учениях ВДВ и ВТА под Рязанью принимают участие более 2,5 тысячи военных и свыше 200 бронемашин. На время учений парашютный десантный полк усилили двумя дивизионами минометных установок 2С-9 "Нона", гаубичной батареей Д-30, зенитно-ракетной батареей "Стрела-10М" и переносным зенитно-ракетным комплексом "Верба".

Также в учениях участвуют взвод радиоэлектронного контроля и расчеты беспилотников "Орлан-10" и "Элерон" . В качестве авиационной составляющей привлечены самолеты Ан-124 "Руслан", Ан-22, Ил-76 и Ан-26.

Учения начались 9 июля и продлятся до 13 июля. Десантникам предстоит уничтожить крупный пункт тылового обеспечения и управления условного противника, форсировать водную преграду во время передислокации, захватить выгодный рубеж и удерживать его для поддержки наступления основных сил.