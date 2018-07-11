В США признали «Кинжал» бесполезным 

Новейшая израильская аэробаллистическая ракета Rampage громоздка и переносит недостаточно мощную боеголовку, а США не видят смысла в использование подобного оружия, напоминающего российский «Кинжал», пишет War Is Boring.
Американское издание отмечает, что развиваемая Rampage сверхзвуковая скорость достигается за счет сокращения размеров боеголовки, а истребители F-15 Eagle и F-16 Fighting Falcon способны за раз переносить, вероятно, не более двух таких ракет.
«Соединенные Штаты, по-видимому, не видят ценности в баллистической ракете воздушного пуска. Существующие крылатые ракеты, которые уже доступны для американских военных в очень больших количествах, прекрасно способны поражать широкий спектр дальних целей», — заключает War Is Boring.
War Is Boring пишет, что США при атаке на противника предпочитают запускать большое число дозвуковых ракет, а не малое количество сверхзвукового оружия, однако для Израиля, имеющего сравнительно небольшое число пусковых платформ, последний подход может быть оправданным.
«Это знакомая проблема для первого оператора баллистической ракеты воздушного пуска (имеется ввиду Россия — прим. «Ленты.ру»)», — отмечает издание, добавляя, что российский истребитель МиГ-31 способен переносить ограниченное число аэробаллистических ракет (одну-две).
В настоящее время аэробаллистическими ракетами обладают Россия, Китай и Израиль, в распоряжении которых в разной степени готовности имеются «Кинжал», CH-AS-X-13 и Rampage соответственно.
Высокоточный авиационный ракетный комплекс «Кинжал» впервые представлен президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года. По имеющимся данным, это модернизированная версия квазибаллистической одноступенчатой управляемой твердотопливной ракеты 9М723 комплекса «Искандер», носителем которой выступает сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса МиГ-31.
Первые испытания китайской баллистической ракеты воздушного базирования состоялись в декабре 2016-го, последние — в январе 2018-го.
Израильские компании IMS (Israel Military Industries) и IAI (Israel Aerospace Industries) в июне 2018 года заявили о создании сверхзвуковой ракеты класса «воздух-поверхность» Rampage. Отмечалось, что дальность ракеты составляет 150 километров, длина — 4,7 метра, масса боевой части — 150 килограммов. На вооружение ракета должна поступить в 2019 году.
Оружие, которое планируется запускать с истребителей четвертого и пятого поколений, в частности, F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon и F-35 Lightning II, предназначено для поражения зенитных ракетных комплексов и материальных объектов противника.