Ещё
Ракетчики Балтфлота приступили к тактическим учениям
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ракетчики Балтфлота приступили к тактическим учениям на полигоне 

ТК «Звезда» 11 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Боевые расчеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» отработали нормативы по маскировке боевых машин, РХБ защите и противодиверсионные мероприятия.
На одном из полигонов в Калининградской области началось тактическое учение ракетного соединения 11 армейского корпуса Балтийского флота.
В рамках планового учения подразделения ракетного соединения были подняты по тревоге и совершили многокилометровый марш в назначенный район, где были оперативно развернуты пусковые установки. На позициях боевые расчеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» отработали нормативы по маскировке боевых машин, радиационной, химической и биологической защите и противодиверсионные мероприятия.
В ходе учения боевые расчеты соединения также отрабатывают задачи по проверке работоспособности систем ракет и маршевых двигателей, установки на них боевых частей, а также выполнение мероприятий по перегрузке ракетных комплексов с использованием транспортно-заряжающих машин.
Мобильный оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» предназначен для поражения высокоточными ракетами наземных целей, таких как командные пункты, крупные группировки войск, средства огневого поражения, объекты ПВО и ПРО, самолеты и вертолеты на аэродромах. Комплекс обладает высокой тактической маневренностью благодаря высокой проходимости боевых машин.
ТК «Звезда»: последние новости
Рассекречен внешний вид европейского истребителя пятого поколения ПАК ДА построят с применением стелс-технологий - Минобороны Эксперт: «Армату» сменят боевые машины на совершенно новых физических принципах
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками275
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала46
Умер Виктор Фетисов2
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС149
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня23
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение