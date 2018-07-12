Истребитель будущего показали на видео

Представлено первое изображение европейского истребителя пятого поколения

Французская компания Dassault Aviation показала первое изображение европейского истребителя пятого поколения. Общую концепцию машины самолета можно увидеть в конце видео, размещенного в YouTube.

Отмечается, что новый самолет в будущем должен заменить действующие истребители поколения 4++ Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon.

Согласно видео, выбранная европейскими инженерами аэродинамическая схема похожа на схему американского истребителя шестого поколения F/A-XX.

Передняя часть машины говорит об отдаленном родстве с Dassault Rafale — предыдущим истребителем Dassault Aviation. Форма и величина фонаря кабины свидетельствуют о разработке двухместной версии самолета.

Кроме того, новый истребитель может стать универсальной платформой, на базе которой может быть создан пилотируемый и беспилотный варианты истребителя. При этом пилотируемый самолет может стать пунктом управления беспилотного образца.