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Истребитель будущего показали на видео
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Представлено первое изображение европейского истребителя пятого поколения 

РИА Новости 9 часов назад
Французская компания Dassault Aviation показала первое изображение европейского истребителя пятого поколения. Общую концепцию машины самолета можно увидеть в конце видео, размещенного в YouTube.
Отмечается, что новый самолет в будущем должен заменить действующие истребители поколения 4++ Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon.
Согласно видео, выбранная европейскими инженерами аэродинамическая схема похожа на схему американского истребителя шестого поколения F/A-XX.
Передняя часть машины говорит об отдаленном родстве с Dassault Rafale — предыдущим истребителем Dassault Aviation. Форма и величина фонаря кабины свидетельствуют о разработке двухместной версии самолета.
Кроме того, новый истребитель может стать универсальной платформой, на базе которой может быть создан пилотируемый и беспилотный варианты истребителя. При этом пилотируемый самолет может стать пунктом управления беспилотного образца.
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