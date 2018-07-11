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Индийцев напугала продажа российских истребителей Пакистану
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Индийцев напугала продажа российских истребителей Пакистану 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
Покупка Пакистаном российских истребителей — это якобы угроза для Индии. Такое сообщение опубликовало издание The Tribune.
По данным СМИ, новые российские истребители способны многократно усилить пакистанскую авиацию, в составе которой стоят такие самолеты, как Mirage III, F-104 Starfighter, F-86 Sabre, а также МиГ-19 и Ил-2.
Еще в апреле министр обороны Пакистана Хуррам Дастгир Хан заявлял, что страна намерена купить у России истребители поколения 4++ Су-35, причем сделать это ожидается уже в ближайшие годы.
Ранее в США рассказали об исследованиях, которые проводили американские специалисты совместно с коллегами из союзных стран в отношении советского и российского вооружения.
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