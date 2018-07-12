Истребитель разбился в Саудовской Аравии

СМИ: истребитель ВВС Саудовской Аравии разбился на юге королевства

Истребитель саудовских ВВС, участвовавший в операции против мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене , разбился в четверг на юге королевства.

Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник в Минобороны в сформированном мятежниками правительстве.

По его данным, самолет потерпел крушение, когда пилот возвращался на аэродром в провинции Асир после рейда на позиций мятежников в йеменской Сааде. О причинах инцидента не сообщается.

Официального комментария из Минобороны Саудовской Аравии пока не поступало.