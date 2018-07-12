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Истребитель разбился в Саудовской Аравии
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СМИ: истребитель ВВС Саудовской Аравии разбился на юге королевства 

ТАСС 5 часов назад
Фото: Reuters
Истребитель саудовских ВВС, участвовавший в операции против мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене, разбился в четверг на юге королевства.
Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник в Минобороны в сформированном мятежниками правительстве.
По его данным, самолет потерпел крушение, когда пилот возвращался на аэродром в провинции Асир после рейда на позиций мятежников в йеменской Сааде. О причинах инцидента не сообщается.
Официального комментария из Минобороны Саудовской Аравии пока не поступало.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.
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