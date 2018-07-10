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Российского «Охотника» назвали выдумкой
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В США российский «Охотник» назвали выдумкой 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: bastion-karpenko.ru
Заявленные возможности создаваемого в России тяжелого беспилотного летательного аппарата шестого поколения «Охотник» вряд ли соответствуют реальности, полагает Popular Mechanics.
Американское издание отмечает, что хотя в 2011 году разработку российского беспилотника планировалось интенсифицировать лишь после завершения работ по истребителю пятого поколения Су-57, первый полет перспективный дрон совершит в 2018 году.
Журнал пишет, что «Охотник» заявляется как беспилотник с использованием технологии малозаметности, в связи с чем ракетное вооружение разместится во внутренних скрытых отсеках дрона, а корпус машины будет изготовлен из композитных материалов.
«Лучше всего воспринимать сообщение (о возможностях дрона — прим. «Ленты.ру») с долей скептицизма, хотя теперь мы знаем, что есть программа "Охотник" и семь лет — разумная и даже немного большая временная шкала для полета беспилотника», — пишет Popular Mechanics.
В июле 2018 года источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе России заявил, что летные испытания «Охотника» начнутся уже в 2018 году. Первая выкатка «Охотника» состоялась в июне 2018 года.
Сведения о разработке дрона появились в 2012-м. Утверждалось, что научно-исследовательская работа «Охотник» по созданию ударного БПЛА массой до 20 тонн ведется «Сухим» и «МиГ». Конструкция аппарата предполагает оснащение по модульной схеме, что позволит менять полезную нагрузку в зависимости от типа боевого задания. Максимальная скорость дрона оценивается в 1000 километров в час.
Первый образец должен быть готов в 2018-м, а поступить на вооружение к 2020-му. Бюджет проектных работ «Охотник» оценивается в 1,6 миллиарда рублей.
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