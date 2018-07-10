Столтенберг призвал Москву не беспокоиться из-за ПРО

Столтенберг заверил Москву в безопасности ПРО в Европе

По словам генсека альянса, цель ПРО заключается исключительно в защите НАТО от атак из-за пределов евроатлантической зоны.

«Системы ПРО США «Иджис» в Румынии и Польше не отразятся и не подорвут российский стратегический потенциал сдерживания», — отметил он.

Столтенберг добавил, что это оборонительная система, и ее цель заключается исключительно в том, чтобы защищать НАТО.