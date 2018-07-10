Ещё
Столтенберг призвал Москву не беспокоиться из-за ПРО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Столтенберг заверил Москву в безопасности ПРО в Европе 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: Reuters
По словам генсека альянса, цель ПРО заключается исключительно в защите НАТО от атак из-за пределов евроатлантической зоны.
Системы ПРО США «Иджис» в Румынии и их скорое размещение в Польше не будут направлены против России. Об этом «Интерфаксу» рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Системы ПРО США «Иджис» в Румынии и Польше не отразятся и не подорвут российский стратегический потенциал сдерживания», — отметил он.
Столтенберг добавил, что это оборонительная система, и ее цель заключается исключительно в том, чтобы защищать НАТО.
11 и 12 июля в столице Бельгии, Брюсселе, состоится саммит альянса, в ходе которого будут подробно обсуждаться вопросы, касающиеся системы противоракетной обороны.
ТК «Звезда»: последние новости
Детали для Ил-112В распечатали на 3D-принтере В Воздушно-десантных войсках началось полковое тактическое учение Летчики ВКС России провели воздушные «бои» под Хабаровском
Комментарии11
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог220
Россия установила космический рекорд202
Российского «Охотника» назвали выдумкой62
США ведут мир к энергетическому кризису37
Немец устроил дебош в центре Петербурга46
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
00:31
Россиянам готовят новый налог
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение