Столтенберг призвал Москву не беспокоиться из-за ПРО

По словам генсека альянса, цель ПРО заключается исключительно в защите НАТО от атак из-за пределов евроатлантической зоны.
Системы ПРО США «Иджис» в Румынии и их скорое размещение в Польше не будут направлены против России. Об этом «Интерфаксу» рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Системы ПРО США «Иджис» в Румынии и Польше не отразятся и не подорвут российский стратегический потенциал сдерживания», — отметил он.
Столтенберг добавил, что это оборонительная система, и ее цель заключается исключительно в том, чтобы защищать НАТО.