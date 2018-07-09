«США не будут воевать ни за Украину, ни вместе с ней»

В Одессе открылись совместные украинско-американские военно-морские учения Sea Breeze 2018 (англ. — «Морской бриз — 2018»). В них будут задействованы около двух тысяч военнослужащих, а также 30 кораблей и судов, сообщается в фейсбуке Военно-морских сил Украины.

«Украинско-американские учения Sea Breeze 2018 — наш общий ответ идеологам, организаторам и спонсорам «гибридных войн», за которыми кроются угрозы человечеству, государственный терроризм и вооруженная агрессия. Запланированные мероприятия наглядно покажут наше единство и непоколебимую готовность вместе защитить мир и ценности, которые разделяет цивилизованное человечество — демократию, свободу, верховенство права, территориальную целостность и нерушимость границ суверенных государств», — приводится в сообщении ВМС Украины заявление вице-адмирала Игоря Воронченко.

В то же время губернатор Одесской области Максим Степанов заявил об участии в мероприятиях представителей 19 стран и «более трех тысяч бойцов».

Известно, что учения пройдут в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, а также на морских полигонах Северо-Западной части Черного моря.

Накануне украинские СМИ сообщили о прибытии в Одесский порт американского ракетного эсминца USS Porter для участия в Sea Breeze 2018. Кроме того, пресс-центр украинских ВМС сообщает об участии штабного корабля ВМС США Mount Whitney.

«Особенностью украинско-американских учений Sea Breeze 2018 будет управление силами морского, воздушного и наземного компонентов непосредственно с моря с борта штабного корабля ВМС США «Маунт Уитни», — говорится в сообщении в фейсбуке.

Вместе с тем на Украине не скрывают, что учения носят явный антироссийский характер. Тот же Воронченко отмечает «напряженную обстановку в Черном и Азовском морях», а также якобы игнорирование Россией норм международного морского права. Украинский военнослужащий заявил, что речь, прежде всего, идет о «продолжающейся аннексии украинской экономической зоны в Черном и Азовском морях», передает «Интерфакс-Украина»

В то же время подспудно подразумевается ситуация, связанная с переходом Крыма под юрисдикцию России. Республика Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации весной 2014 года в результате референдума. Киев продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос территориальной принадлежности полуострова закрыт.

США ставят «флажок»

Виктор Мураховский. Однако с учетом задействованных сил и средств украинско-американские учения не представляют непосредственной военной угрозы для России, уверен главный редактор журнала «Арсенал Отечества»

«Провокации никогда не исключаются, но надо понимать, что это все-таки плановые учения, их проводят ежегодно. И они не только американо-украинские, в них участвует еще и Грузия, и некоторые другие страны», — отметил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Мураховского, учения следует расценивать скорее как «значок в военно-политической области, причем больше в политической, чем в военной». «Тем самым Америка обозначает свое присутствие в регионе Черного моря, на территории Украины», — заключил он.

Примечателен и тот факт, что украинско-американские военно-морские учения стартовали ровно за неделю до встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, запланированной на 16 июля в Хельсинки. Впрочем, эксперты сомневаются, что это как-то повлияет на саммит.

«Это все-таки слишком мелкий фактор, который на этом уровне [переговоров Путина и Трампа], я думаю, даже обсуждаться не будет», — отмечает Виктор Мураховский.

В то же время эксперты довольно скептически оценивают перспективы украинско-американского сотрудничества в военной сфере. По словам Александра Храмчихина, оно будет «в значительной степени имитационным».

«Максимум, на что может рассчитывать Украина, — что ее сделают пушечным мясом, вот как Грузию в Афганистане, которая сейчас представляет четвертый по размерам контингент — больше, чем у Великобритании. Вот это может быть, но это будет максимум», — уверен эксперт.

«Больших перспектив у украинско-американского военного сотрудничества не будет. Америка не намерена воевать за Украину, вместе с Украиной или еще как-то», — считает Виктор Мураховский.

Проведение украинско-американских военно-морских учений Sea Breeze 2018 вызвало негативную реакцию у российских политиков. В частности, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что Москва негативно относится к совместным учениям Украины и США — по его словам, они усугубляют военно-политическую ситуацию в регионе.

Клинцевич также обратил внимание, что факт проведения подобных учений накануне встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки не способствует созданию благоприятных условий для проведения российско-американского саммита. «Не думаю, что учения создают хороший фон для этого саммита», — отметил сенатор.

Флот, да не тот

При этом буквально за две недели до старта учений Sea Breeze 2018 ВМС Украины провели еще одни учения — на границе с Крымским полуостровом. Целью тогда Киев объявил «уничтожение условного противника, осуществляющего наступление, а также оборона морского побережья».

«Была проведена тренировка по фактической корректировке огня по целям в районах сосредоточения противника», — говорилось в заявлении ВМС Украины.

Кстати, буквально на днях, 11 июля, в Брюсселе начнется саммит лидеров стран Североатлантического альянса . Во второй день саммита, 12 июля, запланирована встреча всех 29 глав государств, входящих в НАТО, причем в ней также примет участие президент Украины Петр Порошенко . Однако заседание Комиссии НАТО-Украина было в очередной раз ветировано Венгрией в связи со скандальным украинским законом «Об образовании».

Ранее «Газета.Ru» писала, что военное кораблестроение на Украине находится в весьма плачевном состоянии. Так, на сегодняшний день в составе украинского Корпуса морской пехоты числится всего одна отдельная бригада морской пехоты и один отдельный батальон, оснащенные преимущественно устаревшим вооружением еще советских времен, которое давно не соответствует требованиям ведения войны в современных условиях.

Кроме того, ВМС Украины не располагают современными малыми, средними и большими десантными кораблями — к новым плавсредствам ВМСУ можно отнести лишь два катера «Гюрза» образца 2016 года и 13 американских надувных лодок 2015 года. И в обозримом будущем появления новых кораблей типа МДК, СДК и БДК в составе ВМСУ не предвидится.

Тем временем у Соединенных Штатов, на которые украинцы так стремятся походить в военном плане, в составе собственных десантно-высадочных средств имеются штабные корабли десантных сил, универсальные десантные корабли, десантно-вертолетные корабли-доки, десантные транспорты-доки.

Отсутствие в составе Военно-морских сил Украины современных десантно-высадочных средств ставит под сомнение сам факт существования у страны такого рода войск, как морская пехота.