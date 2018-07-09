США и НАТО хотят реализовать свои интересы на Каспии через постсоветские государства

Соглашение по Каспию является чрезвычайно важным документом с точки зрения национальной безопасности России — считает главный редактор журнала «Проблемы национальной стратегии» Аждар Куртов

Вопрос Каспия является чрезвычайно важным

Основным компонентом этого документа является то обстоятельство, что участники данного соглашения должны придерживаться принципа неприсутствия на Каспии вооруженных сил, которые не принадлежат странам-участникам этой конвенции.

Это важный момент, учитывая, что после распада СССР к акватории Каспийского моря имеют доступ не только Россия и Иран , но и Азербайджан, Казахстан Туркмения , что обострило вопрос правового статуса данной акватории. Ведь Каспийское море имеет статус озера, а не моря, поэтому на него не распространяются принципы Морской конвенции ООН 1982 года.

Также США и страны НАТО давно пытались использовать Каспий в своих целях, поэтому это соглашение полностью отвечает интересам России, для которой данная акватория является стратегически важной в плане безопасности.

Для России этот вопрос уже 300 лет имеет стратегическое значение

«Вопрос безопасности в контексте Каспийского моря не является для России новым, поэтому это соглашение можно назвать прогрессом только с очень большой степенью условности. Ведь первые договоры по данному вопросу были заключены еще в царские времена между Российской и Персидской империями, и данный проект соглашения просто повторяет всю эту проблематику», — констатирует Куртов.

Первое соглашение было подписано еще при Петре Великом, затем шли Гюлистанский и Туркманчайский мирные договора, в результате tкоторых, военно-морской флот в акватории Каспийского моря могла держать только Российская империя.

«Таким образом, была обеспечена безопасность в данной морской акватории — на Каспии не было морских сражений, а также не было развито пиратство и прочие сопутствующие ему негативные явления», — резюмирует Куртов.

Как замечает эксперт, именно присутствие в Каспийском море военно-морского флота одной державы и обеспечивало общую безопасность в этой акватории, но после распада Советского Союза ситуация в данном вопросе качественно изменилась.

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«В первую очередь, это появление новых государств на постсоветском пространстве, на которые могут воздействовать внешние силы, учитывая объективное ослабление позиций России на протяжении всех девяностых годов. Кроме того, здесь очень большую роль играет агрессивная внешняя политика Соединенных Штатов в отношении Ирана», — заключает Куртов.

По словам Аждара Ашировича, в тот период, когда в отношении Ирана была реальная угроза военного вторжения со стороны США, этот вопрос для России был особенно актуальным, хотя эта угроза и сейчас окончательно не ушла в прошлое.

«Ведь очевидно, что в девяностые-нулевые годы обнищавшие бывшие советские республики, в том числе, и Азербайджан, вполне могли пустить ВМФ других государств в акваторию Каспийского моря. Сейчас ситуация качественно изменилась, но все равно нет гарантий от того, что какое-то из этих государств вдруг резко не сменит свою внешнюю политику», — констатирует Куртов.

Разговор здесь идет о возможности двустороннего соглашения постсоветских республик с США или с блоком НАТО о допущении ВМФ третьих государств в акваторию Каспийского моря, на которое не распространяются нормы о свободе судоходства.

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«Тем более, Азербайджан получал помощь от США в виде старых судов, которые предназначались для нужд его военно-морского флота. И это, несмотря на то, что часть Каспийской флотилии СССР отошла к Баку », — резюмирует Куртов.

Впрочем, с течением времени позиции стран здесь изменились и России удалось добиться от Азербайджана отказа от такой линии и признать неприемлемым присутствие военного флота третьих государств на Каспийском море. Данное положение было зафиксировано в ряде соглашений, поэтому текущий проект просто повторяет эти давно согласованные условия.

«Кроме того, если в грядущем соглашении будет действительно записано, что в Каспийском море могут плавать только военные суда прикаспийских государств, это является правильным и совершенно здравым решением», — заключает Куртов.

Также нужно обратить внимание на то, что Россия, Иран, Туркмения и Казахстан обычно не рассуждают публично об этой проблеме, а вот Азербайджан любит педалировать данный специфический и политически сложный вопрос.

«Это говорит о том, что азербайджанские власти преследуют здесь собственные цели, и в данном аспекте перевод обсуждения проекта этого соглашения на вопросы безопасности является крайне выгодным политическим ходом. Баку может отвлекать внимание от норм, которые также могут появиться в этой международной конвенции по Каспийскому морю», — констатирует Куртов.