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Новый российский транспортник напечатали на принтере
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Новый военно-транспортный самолет России напечатали на принтере 

Российская Газета 5 часов назад
Фото: РИА Новости
В Воронеже на 3D-принтере напечатали макет воздухозаборника сложной конструкции для перспективного военно-транспортного самолета Ил-112. Современные технологии ускорят подготовку прототипа к первому полету.
— Так как Ил-112 создается с нуля, многие его детали при установке на самолет требуют доработки. Напечатанный на принтере макет позволит скорректировать места крепления элементов гидросистемы самолета. Сейчас его устанавливают на опытный образец Ил-112, — рассказали в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.
Перед полетом пластиковый макет заменят на металлическую деталь, однако в дальнейшем ряд несложных комплектующих для серийных самолетов также могут печататься.
— Мы начали использовать 3D-принтер, чтобы понять, насколько верны наши расчеты. Такие технологии позволяют не прерываться на доработку готовых изделий, что, в свою очередь, существенно сокращает сроки монтажа оборудования и удешевляет производство, — объяснил первый заместитель генерального директора ПАО "Ил" Павел Черенков.
Ил-112 — перспективный военно-транспортный самолет легкого класса, призванный заменить в войсках устаревший Ан-26. На авиазаводе в Воронеже строятся два прототипа: летный и для наземных испытаний. На летном образце завершен монтаж оборудования, подключено электропитание, началась проверка бортовых систем. Первый полет Ил-112 запланирован до конца 2018 года. Минобороны России подтвердило намерение закупить более сотни этих самолетов.

Тем временем

ПАО "Ил" и группа "Кронштадт" подписали меморандум о совместной работе в области беспилотных транспортных систем. Рассматривается возможность создания демонстратора роботизированного транспортного самолета на базе Ил-112.
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