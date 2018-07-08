Россия может остаться без военного транспортника

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Появились сведения о возможном закрытии проекта Ил-112 

Деловая газета «Взгляд» 8 часов назад
Фото: РИА Новости
В ближайшее время проект новых легкотранспортных самолетов Ил-112 может быть закрыт, утверждают близкие к Генштабу Минобороны источники.
>> Первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В пройдет до конца года
Причинами такого решения называются технические ошибки, допущенные при конструировании машины; необходимость дополнительного выделения средств для доработок перед серийным производством; необходимость сокращения бюджета Минобороны, сообщает Telegram-канал WarGonzo.
Отмечается также, что решение о прекращении проекта Ил-112 может грозить кадровыми решениями, в том числе под угрозой якобы оказывается руководитель «Ил» Алексей Рогозин.
Отмечается, что именно он, придя в компанию, обнаружил проблемы в конструировании самолета: так, допустимый перегруз опытной модели вместо нормальных допусков до 10% составляет почти 40%, то есть порядка 3 тонн.
Между тем, 22 июня Рогозин заявил, что серийное производство самолетов Ил-96 и Ил-112В на Воронежском авиазаводе начнется в 2020 году.
Ил-112В — легкий военно-транспортный самолет с максимальной нагрузкой до пяти тонн, создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24. Военные собирались заказать не менее 100 таких машин. В декабре 2017 года завершился первый этап испытаний нового двигателя для Ил-112В.
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