Россия может остаться без военного транспортника

Появились сведения о возможном закрытии проекта Ил-112

В ближайшее время проект новых легкотранспортных самолетов Ил-112 может быть закрыт, утверждают близкие к Генштабу Минобороны источники.

Причинами такого решения называются технические ошибки, допущенные при конструировании машины; необходимость дополнительного выделения средств для доработок перед серийным производством; необходимость сокращения бюджета Минобороны, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Отмечается также, что решение о прекращении проекта Ил-112 может грозить кадровыми решениями, в том числе под угрозой якобы оказывается руководитель «Ил» Алексей Рогозин.

Отмечается, что именно он, придя в компанию, обнаружил проблемы в конструировании самолета: так, допустимый перегруз опытной модели вместо нормальных допусков до 10% составляет почти 40%, то есть порядка 3 тонн.

Между тем, 22 июня Рогозин заявил, что серийное производство самолетов Ил-96 и Ил-112В на Воронежском авиазаводе начнется в 2020 году.

Ил-112В — легкий военно-транспортный самолет с максимальной нагрузкой до пяти тонн, создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24. Военные собирались заказать не менее 100 таких машин. В декабре 2017 года завершился первый этап испытаний нового двигателя для Ил-112В.