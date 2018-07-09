ВМФ получит новый учебный корабль

Судно будут использовать для подготовки экипажей корабельной авиации.

На Городецкой судостроительной верфи прошла закладка нового морского специального судна проекта 14400. Об этом сообщает пресс-служба Судоремонтно-судостроительной корпорации.