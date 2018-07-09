Ещё
ВМФ получит новый учебный корабль
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВМФ получит новый учебный корабль 

ТК «Звезда» 17 часов назад
Фото: РИА Новости
Судно будут использовать для подготовки экипажей корабельной авиации.
На Городецкой судостроительной верфи прошла закладка нового морского специального судна проекта 14400. Об этом сообщает пресс-служба Судоремонтно-судостроительной корпорации.
Корабль будет использоваться Военно-морским флотом России для подготовки экипажей корабельных вертолетов. Особенностью проекта станет использование для производства исключительно отечественных материалов, оборудования и деталей.
Проект 14400 разработан ЦКБ «Балтсудпроект». Заказчиком является Крыловский государственный научный центр.
ТК «Звезда»: последние новости
ВС США понесли потери в результате «внутренней атаки» «Иван Грен» прибыл в Кронштадт для участия в военно-морском параде Италия решила отказаться от закупок истребителей F-35
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза304
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги45
В России отреагировали на уход Джонсона114
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»86
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев246
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение