Женщина Хуйсяо строит китайских матросов

Как ВМС Китая разрушают старую морскую традицию

Впервые в истории Военно-морских сил Китая командиром боевого корабля стала женщина. Вэй Хуйсяо доверено командовать ракетным эсминцем с экипажем более 200 человек.

The Chinese navy is expected to have a female captain for the first time in history, the official PLA Daily reported. Wei Huixiao, 40, will soon be assessed and "only one step closer to becoming the country's first female Navy captain, " the newspaper said. pic.twitter.com/B3JR9z7q7R— People's Daily, China (@PDChina) 5 июля 2018 г. Как сообщает официальная газета Народно-освободительной армии Китая (НОАК), 40-летняя Вэй Хуйсяо была назначена исполняющей обязанности командира эскадренного миноносца «Чжэйчжоу» проекта 052С Восточного флота. В ближайшее время она должна быть аттестована в качестве постоянного командира корабля. От этой должности, как пишут китайские СМИ, её «отделяет всего один шаг».

Вэй — уроженка городского округа Байсэ в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая. Она закончила Нанкинский университет по специальности «метеорология», после чего 4 года работала на административных должностях в корпорации Huawey, а затем около 2 лет преподавала в провинциальной школе в Тибете. 2008 году Хуйсяо перешла на научную работу в Университет Сунь Ятсена в Гуандуне, где получила степень доктора наук. В 2010 году она написала личное обращение в ВМС НОАК, после чего была принята на службу. С февраля 2012 года Вэй проходила службу в составе первого китайского авианосца «Ляоин», а в октябре того же года, после окончания учебного курса Военно-морской академии НОАК, была назначена заместителем командира штурманской боевой части авианосца. С 2015 года Хуйсяо командовала штурманской боевой частью эсминца «Чанчунь», а в марта 2016 года получила должность старшего помощника этого корабля, став первой в ВМС НОАК женщиной-старпомом. Официальные отчёты характеризуют Вэй как сознательного члена Коммунистической партии Китая.

В традиционном Китае военное ремесло считалось исключительно уделом мужчин, но коммунисты перевернули эту традицию. Женщины служат в НОАК с самого её образования. Изначально они привлекались исключительно в структуры, связанные с коммуникацией, здравоохранением и материальным обеспечением, но с 1990-х годов прекрасный пол начал осваивать боевые самолеты и даже служить в подразделениях морской пехоты. В 2003 году женщина стала первым капитаном ВМС НОАК, правда, получила в командование не боевой корабль, а 14000-тонное судно-госпиталь.

Сделай капитана довольной

В последние десятилетия в разных странах пытались опровергнуть старую морскую примету о женщине на корабле, приносящей несчастье. В 1995 году Крей Солвейг приняла командование подводной лодкой KNM Kobben (S318) ВМС Норвегии . О каких-то, постигших норвежских подводников из-за назначения Солвейг, неприятностях не сообщалось.

Фотохроника ТАСС /Юрий Муравин // Первая в СССР женщина — капитан дальнего плавания Анна Щетинина проводит занятия с курсантами Высшего инженерного морского училища

История России и СССР не знала женщин, командующих боевыми кораблями, однако многие помнят легендарную уроженку Владивостока Анну Ивановну Щетинину еще в 1930-е годы в 27 лет ставшую первой в мире женщиной-капитаном дальнего плавания.

Впрочем, бывало, что представительницы прекрасного пола в военно-морских силах оправдывали сложившиеся веками негативные стереотипы. Первой женщиной-командиром боевого корабля Королевского Флота Великобритании стала в 2012 году лейтенант-коммандер Сара Уэст , назначенная на фрегат «Портлэнд». Не прошло и 2 лет, как она была снята с должности из-за романа с женатым офицером, находившемся под её командованием.

«Незамужняя 42-летняя Сейра Уэст влюбилась в одного из женатых офицеров фрегата и вступила с ним в связь, что нарушает морской устав и правила поведения на корабле», — писали тогда британские СМИ.

Первая женщина-командир ракетного крейсера ВМС США Cowpens Холли Граф в 2010 году была отстранена от командования кораблем. Офицеры и матросы, служившие под её командованием, отмечали вспыльчивый характер Граф и частые перемены настроения. В конце 2009 года она устроила гонки её корабля с эсминцем John McCain, чуть было не закончившиеся столкновением.