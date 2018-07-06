Ещё
Женщина Хуйсяо строит китайских матросов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Женщина Хуйсяо строит китайских матросов 

News.ru 3 часа назад
Фото: Global Look Press/Xinhua/Zha Chunming
Как ВМС Китая разрушают старую морскую традицию
Впервые в истории Военно-морских сил Китая командиром боевого корабля стала женщина. Вэй Хуйсяо доверено командовать ракетным эсминцем с экипажем более 200 человек.
Как сообщает официальная газета Народно-освободительной армии Китая (НОАК), 40-летняя Вэй Хуйсяо была назначена исполняющей обязанности командира эскадренного миноносца «Чжэйчжоу» проекта 052С Восточного флота. В ближайшее время она должна быть аттестована в качестве постоянного командира корабля. От этой должности, как пишут китайские СМИ, её «отделяет всего один шаг».
Вэй — уроженка городского округа Байсэ в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая. Она закончила Нанкинский университет по специальности «метеорология», после чего 4 года работала на административных должностях в корпорации Huawey, а затем около 2 лет преподавала в провинциальной школе в Тибете. 2008 году Хуйсяо перешла на научную работу в Университет Сунь Ятсена в Гуандуне, где получила степень доктора наук. В 2010 году она написала личное обращение в ВМС НОАК, после чего была принята на службу. С февраля 2012 года Вэй проходила службу в составе первого китайского авианосца «Ляоин», а в октябре того же года, после окончания учебного курса Военно-морской академии НОАК, была назначена заместителем командира штурманской боевой части авианосца. С 2015 года Хуйсяо командовала штурманской боевой частью эсминца «Чанчунь», а в марта 2016 года получила должность старшего помощника этого корабля, став первой в ВМС НОАК женщиной-старпомом. Официальные отчёты характеризуют Вэй как сознательного члена Коммунистической партии Китая.
В традиционном Китае военное ремесло считалось исключительно уделом мужчин, но коммунисты перевернули эту традицию. Женщины служат в НОАК с самого её образования. Изначально они привлекались исключительно в структуры, связанные с коммуникацией, здравоохранением и материальным обеспечением, но с 1990-х годов прекрасный пол начал осваивать боевые самолеты и даже служить в подразделениях морской пехоты. В 2003 году женщина стала первым капитаном ВМС НОАК, правда, получила в командование не боевой корабль, а 14000-тонное судно-госпиталь.

Сделай капитана довольной

В последние десятилетия в разных странах пытались опровергнуть старую морскую примету о женщине на корабле, приносящей несчастье. В 1995 году Крей Солвейг приняла командование подводной лодкой KNM Kobben (S318) ВМС Норвегии. О каких-то, постигших норвежских подводников из-за назначения Солвейг, неприятностях не сообщалось.
Фотохроника ТАСС/Юрий Муравин // Первая в СССР женщина — капитан дальнего плавания Анна Щетинина проводит занятия с курсантами Высшего инженерного морского училища
История России и СССР не знала женщин, командующих боевыми кораблями, однако многие помнят легендарную уроженку Владивостока Анну Ивановну Щетинину еще в 1930-е годы в 27 лет ставшую первой в мире женщиной-капитаном дальнего плавания.
Впрочем, бывало, что представительницы прекрасного пола в военно-морских силах оправдывали сложившиеся веками негативные стереотипы. Первой женщиной-командиром боевого корабля Королевского Флота Великобритании стала в 2012 году лейтенант-коммандер Сара Уэст, назначенная на фрегат «Портлэнд». Не прошло и 2 лет, как она была снята с должности из-за романа с женатым офицером, находившемся под её командованием.
«Незамужняя 42-летняя Сейра Уэст влюбилась в одного из женатых офицеров фрегата и вступила с ним в связь, что нарушает морской устав и правила поведения на корабле», — писали тогда британские СМИ.
Первая женщина-командир ракетного крейсера ВМС США Cowpens Холли Граф в 2010 году была отстранена от командования кораблем. Офицеры и матросы, служившие под её командованием, отмечали вспыльчивый характер Граф и частые перемены настроения. В конце 2009 года она устроила гонки её корабля с эсминцем John McCain, чуть было не закончившиеся столкновением.
«И это было самое ужасное. Её непоследовательность. Мы все стали играть в игру, как сделать капитана Граф довольной. Речь шла уже не о выполнении задания, а только о том, как ей угодить», — характеризовал Граф один из служивших под её командованием офицеров.
News.ru: последние новости
Белоруссия оказалась от военной базы РФ У авиабазы Хмеймим уничтожены дроны В Сирии начала воевать новая российская ЧВК
Комментарии4  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянку не пустили в Турцию из-за фамилии64
Трамп устроил разнос Германии из-за российского газа261
Российские истребители подняли на перехват16
Оголившаяся ведущая «Первого канала» разозлила пользователей28
Зачем Россия разрабатывает «Гром»70
Новости партнеров
Видео
01:02
«Мы с Путиным все сделаем прекрасно»
В мире
02:04
ЧП на Ровенском полигоне: есть жертвы
Происшествия Армия
05:03
«Мощный украинский солдат заходит в Москву»
Украина Армия
02:48
Робота‐гепарда научили ходить на ощупь
Технологии Наука и техника
00:48
Турция защитит клиентов «Натали Турс»
Личный счет Компании
00:27
Уснувшего на скамейке Пенкина обокрали
Шоу-бизнес Криминал
03:10
Клиенты «Натали Турс»: «Нас игнорируют»
Личный счет Компании
00:22
Снайпер ВСУ похвастался выстрелом во время перемирия
В мире Украина
00:37
Оголившаяся ведущая «Первого канала» разозлила пользователей
Шоу-бизнес
02:31
Дайвер погиб при спасении детей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение