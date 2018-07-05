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В Израиле разработали противотанковый багги
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В Израиле разработали противотанковый багги 

Российская Газета 5 июля 2018
Фото: Rafael Advanced Defense Systems
Известная израильская компания Rafael Advanced Defense Systems разработала противотанковый багги.
Как поясняет издание Israel Defense, базовая конфигурация включает ракетный пусковой комплект (MLP) из четырех готовых к запуску ракет Spike NLOS, комплект из четырех резервных ракет и блок связи для радиочастотного канала.
Rafael работает над проектом с 2016 года. Компания взяла за основу багги Tomcar 4×4, масса которого с вооружением составила всего 1350 килограммов. Сама же пусковая система Spike NLOS достаточно проста в обращении и имеет фиксированное положение в машине. Так как ракеты оснащены специальными "крыльями" для маневров в полете, военнослужащие просто разворачивают машину в нужном направлении. И уже потом происходит наведение на цель как автоматически, так и членами экипажа.
По заверению представителей компании, легкий багги с новой пусковой установкой дает военнослужащим возможность уничтожать цели неприятеля на расстоянии до 30 километров.
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