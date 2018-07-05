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В Киеве отказываются платить «МиГу»
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В Киеве отказываются платить российской корпорации «МиГ» 

ТК «Звезда» 5 июля 2018
Фото: Vitaly Kuzmin / wikipedia
Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» требует от украинских коллег вернуть деньги за невыполненный контракт от 2013-го года. Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал российской корпорации «МиГ» во взыскании 63,4 тысяч долларов с украинской компании «Электронприбор», за срыв контракта на поставку запасных частей для самолета «МиГ-31».
Пять лет назад Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» заказал «Электронприбору» поставку блоков БКП-48 для самолета «МиГ-31». Как сообщает информационное агентство РИА Новости, контракт был заключен и полностью оплачен. Однако, в указанные сроки комплектующие поставлены не были.
Украинцы ссылаются на форс-мажорные обстоятельства, но отказываются давать пояснения.
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