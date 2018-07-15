Ещё
Во Владивостоке прошел парад кораблей в честь Дня ВМФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во Владивостоке прошел парад кораблей в честь Дня ВМФ 

РИА Новости 15 июля 2018
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
Парад кораблей и военно-спортивный праздник прошли во Владивостоке в честь Дня Военно-морского флота, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
"Во Владивостоке прошёл парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня ВМФ. В ходе проведения военно-спортивного праздника… корабли Тихоокеанского флота показали действия сил по предназначению", — сказал он.
Офицер добавил, что командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц на катере обошел парадный строй кораблей.
На парадных бочках в Амурском заливе размещены флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", эскадренный миноносец "Быстрый", пограничный корабль "Командор", учебный корабль Балтийского флота "Перекоп", судно связи "Курилы", малый противолодочный корабль "Кореец", ракетный катер "Р-79", базовый тральщик "БТ-256" и большая дизельная подводная лодка "Б-187".
"С борта ГРКР "Варяг" командующий флотом обратился к морякам, жителям и гостям Владивостока, поздравив их", — рассказал Воскресенский.
Кроме того, силы специального назначения Тихоокеанского флота показали действия группы по захвату судна условного противника, а военнослужащие инженерно-саперной группы морской пехоты и штурмового подразделения подготовили плацдарм для высадки морского десанта.
В морском параде и военно-спортивном празднике были задействованы около 40 боевых кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения, более 20 единиц военной техники береговых войск и свыше 1,5 тысяч военнослужащих.
Последние новости
На призыв Киева отказаться от российского газа отреагировали в Госдуме Политолог: шутка Путина в разговоре с Эрдоганом - не совсем шутка Юлия Скрипаль намерена вернуться в Россию
Комментарии  Ещё 352 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нет доказательств»: В Бундестаге поддержали РФ116
Лавров ответил на требование Армении280
Эрдоган пригрозил США84
В Госдуме обрадовали россиян183
Умер избитый пьяными гаишниками россиянин461
Видео
00:58
Лавров ответил на требование Армении
Политика Кавказ
19:05
Хачатурову должны найти замену
Статьи Кавказ
02:48
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам
Армия В мире
02:29
Путин стал «новым американским президентом»
США Вещи
00:33
Решена судьба визовых центров в России
Путешествия Статьи
02:11
Скандал с госизменой в России получил развитие
Происшествия Другое
00:58
«Сверг строй Армении»: за что арестовали экс-президента
В мире Статьи
02:57
«Это чудовищное преступление»
Происшествия Статьи
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
00:56
«Сидит и пьет кофе»: что случилось с Кобзоном
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение