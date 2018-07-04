Бибилов о планах Грузии вступить в НАТО: это не может не настораживать

"Грузия имеет право присоединяться к каким угодно альянсам, Южная Осетия не может этому препятствовать. В то же время это не может не настораживать, поэтому делается все, чтобы обезопасить народ республики от возможных провокаций и силовых сценариев. Именно поэтому Южная Осетия выстраивает единый с Россией контур безопасности, и принимаемые в этом отношении меры должны отвечать в том числе на возможность появления около наших границ сил НАТО. На настоящий момент речь о размещении дополнительных российских военных контингентов или баз не идет", — сказал президент.

Ранее бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что расширение НАТО за счет республики может произойти уже в 2021 году. По мнению грузинских властей, вступление страны в альянс должно обеспечить безопасность государства. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг еще в апреле подчеркнул, что Грузия имеет потенциал для вступления в альянс.