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Бибилов о планах Грузии вступить в НАТО: это не может не настораживать
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Бибилов о планах Грузии вступить в НАТО: это не может не настораживать 

Sputnik Южная Осетия 48 минут назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 4 июл — Sputnik. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прокомментировал возможность вступления Грузии в НАТО, подчеркнув, что республика совместно с Россией продолжит обеспечивать безопасность граждан. Об этом глава государства рассказал порталу "Известия".
"Грузия имеет право присоединяться к каким угодно альянсам, Южная Осетия не может этому препятствовать. В то же время это не может не настораживать, поэтому делается все, чтобы обезопасить народ республики от возможных провокаций и силовых сценариев. Именно поэтому Южная Осетия выстраивает единый с Россией контур безопасности, и принимаемые в этом отношении меры должны отвечать в том числе на возможность появления около наших границ сил НАТО. На настоящий момент речь о размещении дополнительных российских военных контингентов или баз не идет", — сказал президент.
Ранее бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что расширение НАТО за счет республики может произойти уже в 2021 году. По мнению грузинских властей, вступление страны в альянс должно обеспечить безопасность государства. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг еще в апреле подчеркнул, что Грузия имеет потенциал для вступления в альянс.
Южная Осетия провозгласила независимость в августе 2008 года после «Пятидневной войны» с Грузией. Суверенитет государства признали Россия, Сирия, Венесуэла, Никарагуа и Науру.
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