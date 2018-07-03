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Российские ВКС нанесли удар у турецкой границы
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Российские войска ударили по террористам у турецкой границы 

Lenta.ru 3 часа назад
Российские ВКС провели массированную атаку на юго-западе сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает Al-Masdar News.
Отмечается, что истребители нанесли удары в окрестностях города Джиср-эш-Шугур, в районах, расположенных вдоль границы с Турцией, которые контролируются террористами. Российские военные также запустили несколько баллистических ракет в Джиср-эш-Шугуре и северной части Аль-Гаабской равнины.
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Удары были нанесены после того, как неизвестные пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим на юго-западе Латакии. Беспилотники пытались подлететь к базе 30 июня c наступлением темноты. Дроны были уничтожены.
Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее, однако российские власти считают, что за атакой стоят узбекские и туркестанские боевики.
Аэродром Хмеймим с 2015 года является авиабазой ВКС России в Сирии. Удары по боевикам в этой стране российские силы наносят с осени того же года по просьбе Дамаска.
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