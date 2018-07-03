Российские ВКС нанесли удар у турецкой границы

Российские войска ударили по террористам у турецкой границы

Российские ВКС провели массированную атаку на юго-западе сирийской провинции Идлиб . Об этом сообщает Al-Masdar News.

Отмечается, что истребители нанесли удары в окрестностях города Джиср-эш-Шугур , в районах, расположенных вдоль границы с Турцией , которые контролируются террористами. Российские военные также запустили несколько баллистических ракет в Джиср-эш-Шугуре и северной части Аль-Гаабской равнины.

Удары были нанесены после того, как неизвестные пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим на юго-западе Латакии. Беспилотники пытались подлететь к базе 30 июня c наступлением темноты. Дроны были уничтожены.

Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее, однако российские власти считают, что за атакой стоят узбекские и туркестанские боевики.