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Белоруссия отказалась размещать у себя российских военных
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Белоруссия отказалась размещать у себя российскую военную базу 

Lenta.ru 1 час назад
Минск полагает, что тема размещения российской военной базы на территории Белоруссии на сегодняшний день не имеет актуальности. С таким заявлением в интервью РИА Новости во вторник, 3 июля, выступил посол Белоруссии в Москве Игорь Петришенко.
«Тема по российской базе [в Белоруссии] ушла, и она не актуализировалась», — поведал он.
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Комментируя идею соседней Польши разместить на своей территории бронетанковую дивизию США, посол указал, что это является правом суверенного государства. «Если Польша видит, что ее безопасность за счет этого возрастет, то она должна действовать с учетом своих национальных интересов, но в то же время и с учетом принятых международных правовых обязательств», — сказал Петришенко.
«Данная мера не несет непосредственной угрозы для Белоруссии, но, как и любая военная активность у наших границ и увеличение числа войсковых контингентов, повышает уровень военной опасности», — подчеркнул посол.
В сентябре 2015 года президент России Владимир Путин поручил МИД и Минобороны начать переговоры с белорусской стороной о создании на территории республики российской авиабазы. Информация о том, что российские истребители Су-27 планируется разместить на аэродроме под Бобруйском, появлялась в СМИ еще в 2014-м.
В свою очередь, белорусский лидер Александр Лукашенко неоднократно выражал сомнения в целесообразности размещения российской авиабазы в республике. Сейчас на территории Белоруссии уже имеется ряд российских военных объектов, среди которых — 61-я истребительная авиабаза в Барановичах, которая была создана в 2013 году, и 43-й узел связи ВМФ России в Вилейке (Минская область).
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