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В ВСУ озаботились декоммунизацией украинской армии
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Начальник генштаба подписал приказ о декоммунизации в украинской армии 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Начальник генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко подписал приказ о декоммунизации в армии. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, документ четко регламентирует выполнение командирами и начальниками всех уровней управления Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете их символики".
Муженко добавил, что этот шаг служит подтверждением правильности курса.
Приказом утверждена соответствующая инструкция, которая должна быть доведена до каждой отдельной воинской части.
Так называемый закон о декоммунизации, запрещающий пропаганду советской символики, действует на Украине с 2015 года.
Новые нормы, в частности, предполагают переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти публиковал список из 520 исторических личностей, чьи имена должны исчезнуть из географических названий.
Закон вызвал большой общественный резонанс из-за нечетко прописанных границ применения. Кроме того, при переименовании населенных пунктов власти зачастую игнорировали мнение местных жителей.
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