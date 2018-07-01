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Все корабли Балтфлота приведены в готовность
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Балтфлот приведет в готовность 50 кораблей 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Все корабли Балтийского флота выходят в море; в рамках программы по подготовке экипажей, военные сдают курсовые задачи на 50 суднах. Об этом официальный представитель Балтфлота Роман Мартов сообщил «Интерфаксу».
«В настоящее время завершен процесс отработки элементов боевой подготовки и организационных вопросов при стоянке корабля в базе, после чего экипажи приступили к выходам в море. К выполнению задач привлечен весь корабельный состав Балтийского флота, свыше 50 кораблей и судов обеспечения», — сообщил представитель флота.
>> Корабли Балтийского флота отработают поиск подводных лодок
Среди корабельного состава — экипажи корветов, малые ракетные корабли и катера, большие десантные корабли, противолодочные корабли и тральщики, патрульные катера и другие суда.
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