Все корабли Балтфлота приведены в готовность

Балтфлот приведет в готовность 50 кораблей

Все корабли Балтийского флота выходят в море; в рамках программы по подготовке экипажей, военные сдают курсовые задачи на 50 суднах. Об этом официальный представитель Балтфлота Роман Мартов сообщил «Интерфаксу».

«В настоящее время завершен процесс отработки элементов боевой подготовки и организационных вопросов при стоянке корабля в базе, после чего экипажи приступили к выходам в море. К выполнению задач привлечен весь корабельный состав Балтийского флота, свыше 50 кораблей и судов обеспечения», — сообщил представитель флота.

Среди корабельного состава — экипажи корветов, малые ракетные корабли и катера, большие десантные корабли, противолодочные корабли и тральщики, патрульные катера и другие суда.