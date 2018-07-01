Британия нанесла удар по армии Сирии

СМИ: один сирийский офицер погиб и еще семеро были ранены при авиаударе британских ВВС

Британские ВВС нанесли в июне авиаудар по правительственным войскам Сирии, в результате которого один офицер погиб и еще семеро были ранены. Об этом сообщила газета The Sunday Times.

По ее информации, самолет Typhoon ВВС Великобритании сбросил при помощи лазерной системы наведения 500-фунтовую (227 кг) бомбу на позиции сирийской армии. Инцидент произошел неподалеку от базы международной коалиции Эт-Танф, развернутой два года назад в сирийской провинции Хомс на границе с Ираком и Иорданией. О том, что последствием этого авиаудара стала гибель одного и ранения еще семерых военнослужащих, сообщили местные источники.

Газета утверждает, что данный инцидент стал первым случаем поражения правительственных сил Сирии британскими ВВС с апреля этого года. Он произошел, когда одна из бригад "Сирийской свободной армии", "Магавир ас-Саура", дислоцированная в Эт-Танфе, и советники из возглавляемой США международной антитеррористической коалиции 21 июня были атакованы неопознанными вооруженными формированиями в зоне деэскалации на юго-востоке Сирии.

Министерство обороны Великобритании отказалось идентифицировать силы, которые британская авиация подвергла удару, но при этом назвала действия королевской авиации "полностью пропорциональными ответными мерами" той угрозе, которой подверглись коалиционные силы. Представитель военного ведомства также заявил, что нет необходимости информировать британский парламент о погибших и раненых при авиаударе, поскольку в результате действий королевских ВВС никто из мирных жителей не пострадал.