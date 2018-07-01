Индия приняла окончательное решение по С-400

Совет по оборонным закупкам Индии одобрил соглашение по С-400, узнали СМИ

Совет по оборонным закупкам (DAC) правительства Индии окончательно одобрил соглашение о поставках зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", пишет газета Times of India со ссылкой на источники.

Отмечается, что в четверг совет урегулировал "небольшие расхождения", которые возникли в ходе переговоров с РФ.

"Контракт на поставку С-400 теперь будет направлен в министерство финансов на одобрение и в правительственный комитет по безопасности, возглавляемый премьер-министром, для получения финального разрешения", — сообщил изданию высокопоставленный источник.

Ранее в июне министр обороны Индии Нирмала Ситхараман сообщила, что Индия и РФ достигли заключительной стадии переговоров по поставкам зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".

Главы оборонных и внешнеполитических ведомств Индии и США планируют в скором времени провести встречу в формате "2+2" и обсудить санкции в отношении России и закупку Индией С-400. Первый раунд переговоров должен был пройти в Вашингтоне 6 июля, однако встречу перенесли. В свою очередь, официальный представитель индийского МИД Равиш Кумар сообщил журналистам, что новые детали встречи будут согласованы уже в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, после согласования в мае поставок РФ в Индию зенитных комплексов С-400 на 6 миллиардов долларов Вашингтон выражал недовольство оборонным сотрудничеством Москвы и Дели и предупреждал, что закупки Индией российских вооружений могут повлечь за собой введение санкций против этой страны.