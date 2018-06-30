«У нас на море есть только дуля»: на Украине признали преимущество российского ВМФ

Украинские военно-морские силы не способны противостоять российскому флоту. Об этом заявил замминистра временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука. На призыв оказать противодействие Москве он ответил, что на море у ВСУ «есть только дуля». Ранее источник RT в Минобороны республики сообщал, что в ближайшие годы Украина может потерять и те немногие корабли, которые сегодня на ходу. При этом опрошенные RT эксперты отмечают, что власти страны не пытаются исправить ситуацию, рассчитывая на помощь Запада.

«Не можем противостоять российскому флоту»

Украинский флот не может ничего противопоставить российскому в акватории Азовского моря. Об этом заявил заместитель министра временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука. Отвечая в эфире телеканала ZIK председателю общественной организации «Правое дело» Дмитрия Снегирёва, который призвал «эффективно отреагировать» на действия российских военных в Керченском проливе, используя при этом «современные разработки украинского ВПК», он предложил показать «дулю».

«Дулю показать? У нашей армии на море есть только дуля, и вы прекрасно это знаете. Мы не можем противостоять российскому военному флоту», — сказал он.

Между тем это не первое заявление от официальных лиц республики о слабости военно-морского флота. Так, ранее пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в эфире одного из украинских телеканалов уже признавал превосходство России на Азовском море.

«Не будем делать тайны, наши катера, которые предназначены больше для патрулирования, морально устарели и уступают по своей мощи и возможностям морской охране Пограничной службы Российской Федерации», — сказал тогда он.

А главком военно-морских сил (ВМС) Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что если правительство срочно не выделит деньги, то всему украинскому судостроению грозит «точка невозврата». Это заявление было сделано на общем собрании Ассоциации судостроителей «Укрсудпром» в конце мая.

«Вроде бы все мужи государственные подписывают постановления, но средства считают после того, как подписали. Приходит письмо буквально две недели назад, что нет в государстве средств соответствующих», — сказал Воронченко.

Речь идёт о строительстве корветов проекта 58250. Первый корабль «Владимир Великий» был заложен в 2011 году. До 2026 года планировалось построить 12 судов данного проекта, затем планы скорректировали до четырёх. Однако в итоге ни один корабль до сих пор не был спущен на воду. Ранее источник RT в министерстве обороны республики сообщил, что 95% от общего числа украинских военных кораблей нуждаются в ремонте, «а лучше в замене».

«Я согласен с руководством Военно-морских сил ВСУ — через несколько лет о военных кораблях Украина может забыть», — считает собеседник RT.

«Единственная плавающая единица»

О бедственном положении ВМС Украины в беседе с RT рассказал военный и политический аналитик, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков

«Нет украинского флота как такового. Фрегат «Гетман Сагайдачный» (флагман ВМС Украины. — RT) — единственная плавающая единица. И она никакой серьёзной угрозы для какого-либо противника представлять не может. Потому что это корабль с ограниченными боевыми возможностями. А катера — это не флот, это безобразие. Такое положение дел существует в связи с безобразным отношением к строительству военно-морского флота со стороны военного руководства», — сказал он.

Подобное состояние украинского флота связано, в первую очередь, с коррупцией и неэффективностью управления государством, считает военный эксперт, подполковник в отставке Владимир Язиков. В беседе с RT он рассказал о современном состоянии ВМС Украины.

«Одна подводная лодка «Запорожье» была, которую мы предложили вернуть, но она же не на ходу. На буксировку деньги нужны, а подводного флота у них нет. «Гетман Сагайдачный» — был единственный боеспособный корабль и тот сейчас стоит на приколе. Деньги на модернизацию флота они выделить не могут, потому что их просто нет. А деньги, которые даёт Европа, уходят на обслуживание долга. Американцы дали им катера с твёрдым надувным корпусом, но они тоже не представляют никакой угрозы», — пояснил подполковник.

Однако Украина и не ставит своей целью создание эффективного флота, отмечает эксперт. Главный расчёт — на помощь западных союзников.

«Они ждут помощи Запада, надеются, что их возьмут в НАТО. Но в альянс попасть тоже проблематично, потому есть правила вступления туда, которые украинская сторона не в состоянии выполнить. Например, Украина не должна вести боевых действий. Затем по правилам им надо закупать вооружение, которое будет соответствовать системе НАТО. А у них же там всё советское, и то они его распродали», — рассказал он.

С этим согласен и Константин Сивков. Он отметил, что НАТО «было бы интереснее иметь хоть какую-то боеспособную тактическую единицу».

«Пиар-акция»

Примечательно, что на фоне официальных признаний в недееспособности украинского ВМФ Киев проявляет значительную активность в Азовском море. Так, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в Азовском море рыболовецкое судно «Норд» под российским флагом. На борту корабля были 10 человек, все — граждане России. МИД РФ заявил, что Москва намерена добиваться освобождения всего экипажа российского судна.

4 июня в акватории Азовского моря были начаты украинские военные учения, которые будут продолжаться до конца лета. Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал это «пиар-акцией», не имеющей никакого практического значения с военной точки зрения.

Вместе с тем заявления о необходимости противодействия «российской агрессии» звучат в Киеве регулярно.

Сивков считает, что нынешние политические деятели удерживаются у власти благодаря воинственной риторике и «единственным условием своего существования понимают только лишь войну». И как только закончатся «враги», встанет вопрос «куда ушли деньги и как использовались ресурсы». Чтобы этой ситуации не допустить, им необходимо постоянно поддерживать образ внешнего врага.