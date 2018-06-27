БТР-80 превратили в убийцу танков

На учениях с боевой стрельбой сухопутных войск Алжира впервые продемонстрирован модернизированный БТР-80 с противотанковым комплексом "Корнет-Э". На башне с пулеметным вооружением установлен модуль с прицельным комплексом и пусковыми установками двух ракет. Данная доработка была проведена алжирской оборонной промышленностью.

Благодаря этому нововведению бронетранспортер российского производства обрел способность поражать самые современные танки, в том числе M1A1 и MBT 2000, которые имеются у соседей.

Ранее в СМИ уже сообщалось, что алжирские военные инженеры превратили в самоходные противотанковые комплексы часть имевшихся у них устаревших БТР-60. Машины также получили ПТУР "Корнет-Э", правда пулеметы КПВТ и ПКТ были демонтированы. Зато вместо пожароопасных бензиновых моторов установили дизельные двигатели.

Кстати, алжирская армия достаточно активно эксплуатирует российские ПТРК. Эти комплексы в составе боевого модуля "Бережок" устанавливаются при модернизации БМП-1. В войсках также имеются новейшие дальнобойные "Корнет-ЭМ" на базе "Тигра М". Установки с этими ПТУР, кроме того, монтируются на джипах и бронеавтомобилях французского производства.