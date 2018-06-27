Ещё
БТР-80 превратили в убийцу танков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Самая крутая награда для Путина, ограничение наличных и другие события дня
Самая крутая награда для Путина, ограничение наличных и другие события дня

БТР-80 превратили в убийцу танков 

Российская Газета 4 часа назад
На учениях с боевой стрельбой сухопутных войск Алжира впервые продемонстрирован модернизированный БТР-80 с противотанковым комплексом "Корнет-Э". На башне с пулеметным вооружением установлен модуль с прицельным комплексом и пусковыми установками двух ракет. Данная доработка была проведена алжирской оборонной промышленностью.
Благодаря этому нововведению бронетранспортер российского производства обрел способность поражать самые современные танки, в том числе M1A1 и MBT 2000, которые имеются у соседей.
Ранее в СМИ уже сообщалось, что алжирские военные инженеры превратили в самоходные противотанковые комплексы часть имевшихся у них устаревших БТР-60. Машины также получили ПТУР "Корнет-Э", правда пулеметы КПВТ и ПКТ были демонтированы. Зато вместо пожароопасных бензиновых моторов установили дизельные двигатели.
Кстати, алжирская армия достаточно активно эксплуатирует российские ПТРК. Эти комплексы в составе боевого модуля "Бережок" устанавливаются при модернизации БМП-1. В войсках также имеются новейшие дальнобойные "Корнет-ЭМ" на базе "Тигра М". Установки с этими ПТУР, кроме того, монтируются на джипах и бронеавтомобилях французского производства.
Российская Газета: последние новости
Морская пехота США лишилась первого F-35 Израиль нанес удары по складу рядом с аэропортом Дамаска На саммит КНДР-США Сингапур потратил 12 миллионов долларов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пожар в «Атриуме»: первые подробности13
Таксист Uber попытался изнасиловать известного блогера156
В РФ нашли способ обойти блокировку «Северного потока — 2»325
«С***ы дети!»: Рынска устроила скандал в аэропорту55
Названа сумма ограничения платы наличными192
Видео
02:22
Не давите: Пушков о претензиях Совета Европы к России
Политика Статьи
10:04
Конюхов попросил у Путина помощи
Общество Другое
03:44
Самая крутая награда для Путина, ограничение наличных и другие события дня
В мире
00:32
Пожар в «Атриуме»: первые подробности
Пожары Вещи
03:14
CNN: российский певец затроллил Трампа
В мире Статьи
02:07
Рыжий «Иванушка»: я еле выжил
Шоу-бизнес
00:54
В Москве горит «Атриум», идет эвакуация
Пожары Происшествия
06:26
Кремль сделал заявление по встрече Путина и Трампа
Политика
00:47
Новая стратегия НАТО угрожает России
Конфликты Армия
02:22
Россиянам предрекли ограничения на расчеты наличными
Личный счет Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение