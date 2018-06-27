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Научные роты переведут на контракт
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В Минобороны рассказали о будущем научных рот 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Научные роты в будущем могут создаваться из контрактников, заявил врио начальника главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны России Роман Кордюков.
"Мы рассматриваем в дальнейшем формирование научных рот на контрактной основе", — сказал Кордюков журналистам.
По его словам, планируется, что в 2018 году четыре научные роты начнут работы в научно-исследовательском кластере военного инновационного технополиса "Эра".
Он также отметил, что с 2012 года около трети военнослужащих, прошедших службу в научных ротах Минобороны, выбрали в дальнейшем для себя путь научного работника либо устроились на инженерные должности в оборонной отрасли.
"Широкое привлечение ведущих организаций ОПК к работе в технополисе будет, несомненно, способствовать дальнейшему трудоустройству проявивших себя при проведении исследований операторов научных рот", — добавил Кордюков.
При этом он отметил, что отбор перспективных молодых кадров является одной из целей, которую ставят перед собой госкорпорации и концерны, планирующие открыть свои представительства в технополисе.
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