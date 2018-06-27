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Немецкий фрегат стал жертвой собственной ракеты
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Появилось видео взрыва на немецком фрегате из-за неудачного пуска ракеты 

Деловая газета «Взгляд» 27 июня 2018
Немецкий фрегат «Саксония» едва не взорвался во время проведения боевых стрельб из-за того, что зенитная ракета SM-2 не смогла покинуть пусковую установку и сгорела в шахте. Видео произошедшего опубликовано в Сети.
Как сообщает Naval Today, инцидент произошел 21 июня у берегов Норвегии в районе полигона Аннейя, куда прибыли два фрегата ВМС Германии.
Во время учений фрегат «Саксония» успешно поразил воздушную цель первой ракетой Standard SM-2, однако вторая ракета не вышла из пусковой установки и загорелась.
Капитан фрегата Томас Хакен рассказал, что экипаж оказался перед яркой и горячей стеной огня.
Пожар был ликвидирован с помощью насосных установок, использующих забортную воду.
В результате происшествия никто из членов экипажа не пострадал, однако у двоих моряков произошла «острая стрессовая реакция», говорится в статье.
Стрельбы были немедленно прекращены. Утром следующего дня немецкие фрегаты прибыли в норвежский порт Харстад для ремонтных работ.
В последнее время все чаще сообщается о плачевном состоянии немецкого бундесвера. Так, согласно докладу о состоянии ВС Германии в 2017 году, материальное оснащение бундесвера крайне неудовлетворительно. Кроме того, в конце прошлого года вышли из строя все шесть немецких подводных лодок. В распоряжении флота вместо 15 фрегатов имеются только девять.
Таблоид Bild сообщал, что состояние бундесвера в действительности, вероятно, находится в еще более плачевном состоянии, так как все, что сообщалось прежде, оказалось «приукрашено» статистикой.
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