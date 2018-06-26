США послали мощный сигнал России

Норвегия намерена увеличить на своей территории численность американских военных, а также частоту учений с главным партнёром по НАТО . В Осло заявили о планах подключиться к системе ЕвроПРО, а в Вашингтоне — о том, что России стоит опасаться норвежско-американского сотрудничества. Однако в Норвегии настаивают, что принятые меры не несут угрозу России, поскольку страна — «предсказуемый сосед».

Нет повода

Вашингтон призвал Москву обратить пристальное внимание на американо-норвежское взаимодействие на фоне натовских учений.

«Россия должна принять это как мощный сигнал об укреплении нашего партнёрства», — предупредил начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон, которого цитировал норвежский портал NRK.

Он подчеркнул геополитическое значение северных регионов и возрастающий к ним интерес США.

Отношения России с Норвегий резко ухудшились в 2014 году в связи с событиями на Украине и возвращением Крыма в состав РФ. Норвежские власти постоянно это подчёркивают. Безопасность страны ещё пять лет назад не вызывала опасений, однако теперь ситуация изменилась, отметил 26 июня министр обороны Норвегии Франк Бакке-Енсен. По его словам, дело не только в России: обстановка на мировой арене нестабильна в целом, и в связи с этим создаётся «новое командование для Северной Атлантики». Отныне манёвры с союзниками будут проходить чаще, добавил министр. При этом у России «нет повода реагировать на эти учения», поскольку Норвегия стремится быть «предсказуемым соседом», заверил Бакке-Енсен.

В июне Норвегия сообщила, что продлит программу военного сотрудничества с США как минимум на пять лет и попросила Пентагон увеличить вдвое число американских солдат на её территории. Так, если в 2017 году Норвегия разместила 330 морских пехотинцев США, теперь власти намерены увеличить это число до 700 человек. Часть новоприбывших военнослужащих планируется дислоцировать в Сетермуэне, который находится в 420 км от границы с Россией.

Безусловно, это осложнит отношения с Москвой, поскольку выбранный регион расположен уже не в центральной части страны, а значительно ближе к границам с РФ, отмечало агентство Reuters , напоминая, что дислокация 2017 года стала первым размещением иностранных войск на территории члена НАТО со времён Второй мировой войны. Продолжение той же тенденции ухудшит двусторонние отношения с Россией и усилит напряжённость на северном фланге НАТО. Российское посольство в Норвегии подчеркнуло, что «это явно недружелюбный шаг, который не останется без последствий», указывала газета The Independent

Ракеты и газ

Ещё одним планом «предсказуемой» Норвегии остаётся создание на авиабазе Рюгге под Осло специальной инфраструктуры для четырёх американских истребителей. Также не раз поднималась тема присоединения Норвегии к европейской системе противоракетной обороны НАТО. В таком случае это будет ещё одним шагом в стратегии Норвегии по снижению ядерного потенциала России, отмечал ранее военный эксперт Антон Мардасов . Траектории полёта российских МБР от старта, например, из Калужской, Тверской, Ивановской, Саратовской и Свердловской областей до объектов поражения на территории США проходят именно над Норвегией. Поэтому информация об атаке немедленно поступит на РЛС Норвегии, после чего тут же дойдёт до непосредственного адресата — США.

Ряд экспертов призывает относиться к норвежским действиям с осторожностью.

«Норвегия — очень лояльный член НАТО, и, к сожалению, это одна из стран, которые очень враждебны к России», — отметил в комментарии News.ru британский политолог, профессор Института демократии и сотрудничества (Париж) Джон Локленд.

Норвегия играет заметную роль на северном фланге, поскольку имеет не только протяжённую сухопутную границу с Россией, но и значительные морские акватории, указал в комментарии News.ru завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов . Тем не менее, Норвегия достаточно взвешенно относится к этим играм. Она всячески подчёркивает, что укрепление связей с НАТО не должно служить ухудшению отношений с Россией, что нужно поддерживать диалог, напомнил эксперт.

По словам Воронова, нынешние учения плановые, правда, наблюдателей от России на них больше не приглашают. Но не следует ожидать, что Норвегия с готовностью будет дружить с США против России.

«Политика администрации Дональда Трампа, экономическая война с ЕС, выход из международных договоров не одобряются общественностью и правящими кругами Норвегии, — отметил собеседник. — Норвегия понимает, что все перспективы дальнейшего развития арктического сотрудничества связаны с Россией».

Эксперт напомнил, что в 2010 году Россия заключила с Норвегией договор о разграничении морских пространств в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане, после чего был прекращён 30-летний территориальный спор.

От сотрудничества с Россией зависят и перспективы экономического и социально-экономического развития Норвегии, поскольку газовые месторождения на шельфе Северного моря сокращаются, они уже выработаны.